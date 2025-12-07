López Miras asiste a la bajada de la patrona de Yecla, en el marco de las Fiestas de la Purisima Concepción

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, asistió hoy a la bajada de la patrona de Yecla, la Virgen del Castillo - ANGELA ORTIZ

MURCIA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, asistió hoy a la bajada de la patrona de Yecla, la Virgen del Castillo, donde puso en valor que "éste es un momento muy especial y emocionante". Asimismo, agradeció el trabajo realizado por la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción, con su presidente a la cabeza, José Luis Soriano.

Para el presidente, "la bajada de la Virgen es un momento en el que se acercan vecinos de otros rincones de la Región", y resalto las 'Arcas Cerradas', "parte de la identidad de Yecla y de la Región de Murcia".

Y es que, la Región de Murcia cuenta ya con 14 Fiestas de Interés Turístico Internacional. Las Fiestas de la Purísima Concepción cuentan con esta distinción desde el año pasado.