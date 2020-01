López Miras califica de "desprecio" a la Región la falta de tiempo de Sánchez para reunirse con el Gobierno regional

Publicado 25/01/2020 13:39:43 CET

MURCIA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha señalado, durante una visita al municipio de San Javier, en la que ha estado con el alcalde, José Miguel Luengo, y el consejero de Agua, Agricultura Ganadaría y Pesca, Antonio Luengo, que la falta de tiempo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reunirse con el Gobierno regional en su visita al Mar Menor "es un desprecio a la Región de Murcia".

López Miras ha insistido en la importancia de trabajar desde el consenso para encontrar esas soluciones, pero ha insistido en que "el 80 por ciento de esas soluciones corresponden al Gobierno de España de Pedro Sánchez".

En este punto, ha recordado que hace cuatro meses el presidente del Gobierno vino al Mar Menor después de la 'Dana', en donde precisamente está hoy, "pero no trajo ninguna solución". "Cuatro meses después y después de tres inundaciones vuelve y tampoco trae soluciones", ha afirmado López Miras, que añade que "desde el helicóptero no se consiguen las soluciones, lo único que se consigue es aumentar la indignación de los vecinos, que ven cómo se pasea en su helicóptero o su Falcon y cómo no tiene tiempo para las soluciones de la Región de Murcia".

El presidente regional, que ha interpretado esa falta de tiempo como un "desprecio" a la Región de Murcia, ha señalado que el presidente del Gobierno "tendría que haberse reunido con el Gobierno regional", especialmente con aquellos representantes de los municipios afectados, cuyos ciudadanos, ha dicho, "cada vez que llueve pasan miedo, porque sus vidas están en juego".

"Podemos decir que hemos tenido con estas lluvias, pero puede que tengamos otras torrenciales como las que tuvimos en septiembre y no tengamos tanta suerte. Porque no se puede jugar con la vida y la seguridad de las personas, necesitamos soluciones y no paseos en helicóptero o Falcon, no necesitamos más frivolidad cuando se está hablando de los problemas del Mar Menor", ha aseverado.

"ESFUERZOS" DEL GOBIERNO REGIONAL

"Después de las lluvias y las inundaciones viene el trabajo para intentar recuperar la normalidad en la vida de los vecinos del Mar Menor lo antes posible", ha indicado López Miras, que ha subrayado que el Gobierno regional "ha dedicado todos los esfuerzos y recursos que tiene".

Y es que, el presidente se ha acercado a supervisar las labores que están realizando las 12 brigadas desplegadas por los municipios del Mar Menor (5 en San Javier, 5 en Los Alcázares y en San Pedro del Pinatar), con más de 70 efectivos y nueve camiones, y ha señalado que "estarán aquí el tiempo que haga falta".

"La ayuda es importante, pero lo esencial son las soluciones. Y las soluciones se encuentran a pie de calle, escuchando a los vecinos, incluso cosas que no nos gustan", ha afirmado López Miras, que explicaba que ayer se reunió con el alcalde de Los Alcázares, en donde hablaron de las soluciones que se pueden llevar a cabo desde la CARM y el propio Consistorio.

La primera de las soluciones, ha dicho López Miras, que ha puesto la Comunidad Autónoma dentro de sus competencia es estar al lado de los ciudadanos y los alcaldes de las zonas afectadas, "ayudando en las tareas de limpieza".

Asimismo, ha confirmado un acuerdo que ha llegado con el alcalde de Los Alcázares para encauzar ramblas dentro del casco urbano, "pero fuera del casco urbano, que es donde verdaderamente hay que encauzar las ramblas, donde hay que hacer los diques de laminación, las presas de contención, tan solo tiene competencias el Gobierno central".

"Solo lo puede hacer Pedro Sánchez, que ha venido y no ha aportado ninguna solución", ha concluido.