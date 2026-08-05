López Miras condena el presunto crimen machista en Murcia: "No hay lugar en nuestra sociedad para esta barbarie"

Archivo - Europa Press Murcia 05/08/2026. Una mujer es asesinada presuntamente por su expareja en su taller de zapateria ubicada en un centro comercial de la capital. - KIKO ASUNCIÓN LÓPEZ - Archivo

MURCIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha expresado su consternación por el asesinato de una mujer en Murcia, investigado como presunto caso de violencia de género.

"Absoluta condena. No hay lugar en nuestra sociedad para esta barbarie", ha escrito López Miras en su cuenta de 'X', en la que ha enviado su cariño a los familiares y amigos de la víctima.

La Policía Nacional investiga este miércoles como un presunto caso de violencia de género el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 44 años, que presentaba signos de violencia, en la trastienda de un negocio situado en el Centro Comercial Carrefour Infante de Murcia.

La investigación está siendo desarrollada de forma coordinada por el Grupo de Homicidios y la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), contando con el apoyo de la Brigada Provincial de Policía Científica. Por su parte, la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género ha indicado que está recabando datos sobre crimen.