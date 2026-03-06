López Miras, sobre la crisis de Vox: "El interés de la Región está por encima de cualquier otro interés partidista"

Archivo - El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras - EUROPA PRESS - Archivo
MURCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, ha afirmado este viernes que "el interés de la Región de Murcia y el interés de los ciudadanos de Murcia está por encima de cualquier otro interés partidista o personal".
Así se ha pronunciado López Miras tras ser preguntado, a su salida del tradicional besapié del Cristo del Rescate, por la crisis interna de Vox.
"No opino sobre cuestiones internas de otros partidos políticos y, por lo tanto, no me corresponde opinar y no entro a valorar las cuestiones internas de otros partidos políticos", ha zanjado el presidente murciano, que ha pedido "responsabilidad para todos".