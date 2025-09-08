López Miras: "Es el curso escolar que comienza con más recursos en la historia de la Región de Murcia"

TOTANA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha afirmado este lunes, coincidiendo con la vuelta al cole para cerca de 152.000 escolares de aulas de 2-3 años, Infantil y Primaria de más de 500 centros, que este "es el curso escolar que comienza con más recursos en la historia de la Región de Murcia".

López Miras ha visitado el CEIP Santa Eulalia de Totana, cuyos alumnos han comenzado las clases con el centro con mejor aislamiento térmico, lo que supone la reducción de la temperatura en verano en casi ocho grados, y la mejora del confort y bienestar para docentes y estudiantes, así como la reducción del gasto energético al estar mejor aislado.

Las obras de mejora de aislamiento térmico del techo de la primera planta del edificio principal del colegio han supuesto una inversión de 120.000 euros, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.