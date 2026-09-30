López Miras sobre los decretos de vivienda del Gobierno central: "No se ha solucionado nada" - CARM

MURCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha criticado este miércoles los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno central y ha asegurado que "no se ha solucionado nada" con las medidas adoptadas.

Preguntado por los periodistas sobre las nuevas medidas aprobadas por el Ejecutivo central, López Miras ha afirmado que "no convence a nadie" y ha señalado que el "cacao" del Gobierno de España en materia de vivienda "ha llegado ya al Boletín Oficial del Estado", según ha informado la Comunidad.

A su juicio, los decretos "no conllevan ni una sola decisión, ni una sola medida que solucione el problema" y ha defendido que la solución pasa por incrementar la oferta de vivienda. "Con estos dos decretos habrá menos viviendas y los alquileres serán más caros, sobre todo para los más vulnerables", ha asegurado.

El presidente regional ha considerado que el problema de la vivienda se ha agravado durante los últimos años y ha afirmado que, antes de la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, la vivienda "era el problema número 16 en España", mientras que actualmente, según ha señalado, "es el primer problema para todos los españoles".

López Miras también ha criticado la Ley estatal de Vivienda y ha cuestionado que el Gobierno central permita, a su juicio, un mayor intervencionismo en el mercado. En este sentido, ha señalado que la norma "está haciendo que haya menos vivienda disponible y más cara".

Frente a estas medidas, el presidente de la Comunidad ha defendido las políticas desarrolladas por el Gobierno regional y ha instado al Ejecutivo central a "seguir la senda y la estela de la Región de Murcia".

En concreto, ha destacado el decreto de vivienda asequible impulsado por la Comunidad, con el objetivo de construir 25.000 viviendas durante los próximos cinco años, así como una línea de ayudas de 16 millones de euros destinada a facilitar a los jóvenes el acceso al alquiler.

"Tenemos que seguir tomando decisiones para ayudar a los más jóvenes, por supuesto, a hacer una vivienda y también para que se construyan más viviendas", ha concluido.