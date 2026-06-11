López Miras defiende a Ayala e insiste en que no hay cargos públicos involucrados en la trama de las prótesis

Archivo - El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, en la Asamblea Regional (Archivo) - COMUNIDAD - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha acudido a la Sesión del Control al Consejo de Gobierno celebrada este jueves en la Asamblea Regional que ha estado protagonizada por la trama de las prótesis y el nombramiento de la anterior gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Isabel Ayala, como consejera de Salud.

Desde el Grupo Mixto, la diputada de Podemos, María Marín, ha afirmado que el nombramiento de Ayala, se ha realizado para "tapar la trama de las prótesis desde lo más alto". En este sentido, Marín ha acusado a López Miras de "haberse hecho cómplice" con este nombramiento, por lo que ha pedido su dimisión.

El jefe del Ejecutivo regional ha insistido en que en el proceso de investigación de esta trama "no hay un solo representante público" y ha reiterado que fue el SMS el que denunció.

"Ustedes están acostumbrados a taparlo, aquí quien la hace, la paga", ha añadido.

Por otra parte, la diputada socialista María del Carmen Fernández ha afirmado que, con su nombramiento, López Miras "ha premiado" a Ayala, "enviando el mensaje de que cuando fallan los controles, no se depuran responsabilidades, se reparten ascensos".

López Miras, que ha defendido a Ayala señalando que es "una de las personas más capacitadas para poder ser consejera", ha reiterado el trabajo que se hizo desde el SMS para alertar sobre la trama de la prótesis. "Se puso en manos de la Fiscalía todo, se personó la Consejería como parte perjudicada y se aprobó el Registro de Implantes Quirúrgicos", ha apuntado.

"La doctora Ayala va a seguir trabajando porque conoce todos los niveles asistenciales, a los profesionales y porque está poniendo coto a las irregularidades", ha concluido.