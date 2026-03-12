López Miras defiende que las cooperativas de enseñanza "representan la libertad de elección de centro educativo"

El Presidente De La Región De Murcia, Fernando López Miras, Inaugura La XLI Asamblea General Ordinaria De La Unión De Cooperativas De Enseñanza De La Región De Murcia (Ucoerm) - CARM

MURCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha inaugurado este jueves la XLI Asamblea General Ordinaria de la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (Ucoerm), donde ha puesto en valor que las cooperativas de enseñanza representan a la perfección "la libertad de elección de centro de educativo por parte de las familias".

Para el presidente, Ucoerm representa "la libertad educativa en la Región de Murcia y que el cooperativismo educativo es imprescindible". En ese sentido, ha mostrado el apoyo su de Ejecutivo para "seguir trabajando de la mano", según ha informado la Comunidad.

Durante su intervención, López Miras ha expuesto algunas medidas que se han puesto en marcha para hacer frente a los retos a los que se enfrenta el sistema educativo como, por ejemplo, dar estabilidad a los conciertos, fortalecer la oferta formativa ampliando las aulas de dos a tres años y aumentar las plazas de Formación Profesional.