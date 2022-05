López Miras descarta entrar en el "juego" de la comisión para investigar contratos de material sanitario en pandemia

Marín (Podemos): "¿ha habido gente que ha hecho negocio en esta Región con la muerte?"

CARTAGENA (MURCIA), 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha descartado entrar en el "juego poco ético e inmoral" de la comisión de propuesta por el Grupo Parlamentario Podemos en la Asamblea Regional para investigar contratos de material sanitario durante la pandemia.

López Miras ha respondido de esta forma a la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, quien ha preguntado este miércoles en la sesión de control celebrada en la Asamblea Regional si el PP va a apoyar la comisión para investigar estas "presuntas irregularidades".

En este sentido, López Miras ha respondido a Marín que, "por más que repita una mentira mil veces, no se va a convertir en una realidad; por más que usted sea perseverante en mentir y en difamar".

"Yo estoy hoy aquí para someterme a una sesión de control al Gobierno de la Región de Murcia como presidente del Consejo de Gobierno, no como miembro del Grupo Parlamentario Popular", ha indicado. Por ello, le ha pedido que no "abuse" de la "benevolencia" de la Mesa de la Cámara.

López Miras ha considerado que Marín podía haber usado "cualquier artimaña" en la sesión parlamentaria para "intentar" distraer hablando, por ejemplo, "de Franco, del Rey emérito o de Chanel y Eurovisión".

"Supongo que esta mentira que usted se empeña en expandir sin ningún tipo de prueba e indicio es también una orden que le ha dado su partido para todas las comunidades autónomas con el fin de intentar distraernos y tapar aquellos casos que, realmente, está investigando la Fiscalía Anticorrupcuión", ha reprochado el presidente murciano.

Y es que ha señalado que la Fiscalía Anticorrupción "está investigando más de una decena de contratos del Gobierno central, del Ministerio de Transportes de Ábalos; del Ministerio de Sanidad del señor Illa; del Ministerio del Interior o de Seguridad Social". Además, señala que se están investigando "empresas vinculadas con los ministros citados y con la vicepresidenta Calviño e, incluso, con familiares del presidente del Gobierno".

Ha recordado que, el 7 de abril, siete altos cargos del Gobierno central de Podemos "declaraban ante el juez por contratos en plena pandemia por más de 310 millones de euros". "Supongo que lo de hoy son artimañas para distraernos de eso y supongo que serán órdenes que le han dado de la dirección nacional de su partido", ha criticado.

"Pero le diré que no puede contar conmigo para entrar en su juego poco ético e inmoral; yo no me voy a distraer y no voy a hacer de altavoz a su indigna forma de hacer política: usted hoy habla sin ningún tipo de informe desfavorable por los informes jurídicos y sin ningún tipo de requerimiento por la intervención", ha aseverado.

A este respecto, López Miras le ha trasladado a Marín una pregunta "muy sencilla: ¿por qué la Región de Murcia, después de dos años de pandemia, es la comunidad autónoma con menor tasa de letalidad de toda la península".

"¿PAGARON DINERO FUERA DE MERCADO?"

En la comisión de control celebrada este miércoles por la tarde en la Asamblea Regional, Marín ha recordado que el pasado 18 de abril puso en conocimiento de la opinión pública una serie de presuntas irregularidades muy llamativas en los contratos de emergencias llevados a cabo por el SMS en 2020, durante la primera fase de la pandemia, para la adquisición de material sanitario".

"¿Pagaron ustedes un precio fuera de mercado?; ¿Se han pagado comisiones en la Región por la adquisición de este material sanitario como ha sucedido con sus colegas de Madrid?; ¿ha habido gente que ha hecho negocio en esta Región con la muerte de cientos de miles de ciudadanos mientras cientos de familias perdían a sus seres queridos?", ha interrogado Marín.

Podemos presentó entonces una solicitud de información para acceder a los contratos suscritos con una decena de empresas pero, un mes después, la Consejería de Salud "no le ha contestado". También presentó en la Asamblea la propuesta de cerrar una comisión de investigación para "despejar cualquier duda" sobre los mismos.

"QUIERO QUE ME CONTESTE"

Marín ha defendido que su trabajo en la Asamblea es "efectuar el control parlamentario al gobierno" y ha asegurado que lo va a seguir haciendo así. "Quiero que me contesté por qué empresas de la construcción o de la promoción inmobiliaria sin ninguna experiencia en el ámbito sanitario recibieron jugosos contratos para la adquisición de mascarillas o batas por parte del SMS", ha aseverado.

Igualmente, le ha preguntado "por qué en el caso de alguna de estas empresas estos contratos supusieron casi el 80% de su cifra de negocios; o por qué otra empresa dedicada al comercio de productos electrónicos suscribió hasta 27 contratos sanitarios por un importe total de más de 2,5 millones de euros".

Asimismo, le ha preguntado a López Miras "por qué a una empresa constituida 'ex profeso' en marzo de 2020 y que, por lo tanto, no podía acreditar experiencia ninguna, se le adjudicó el mayor contrato de mascarillas por más de 3,5 millones de euros"; o por qué la fecha de ese contrato es del 21 de mayo si la fecha de recepción del material es del 23 de julio.

"¿Es que pagó su Gobierno por material sanitario antes de recibirlo sin haber comprobado la calidad o la utilidad del mismo?", se ha preguntado. Además, le ha preguntado que, si el contrato se adjudicó el 17 de abril, "¿cómo justifica que no recibieran las mascarillas hasta finales de julio, cuando ya había pasado lo peor de la primera oleada del Covid?".

"Porque si no tiene usted nada que esconder y todo es claro", le ha pedido "máxima transparencia". Y es que, a su juicio, un presidente "digno" apoyaría esa comisión de investigación.