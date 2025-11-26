López Miras: "Deslegitimar a los representantes de la Justicia es contrario a nuestro Estado de Derecho"

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, junto a la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, el presidente del TSJMU, Manuel Luna, y la concejala del Ayuntamiento de Murcia Mercedes Bernabé - CARM

MURCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha inaugurado este miércoles en Murcia el XXVII Congreso 'Justicia independiente, garantía de democracia', de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), donde ha afirmado que "deslegitimar a los representantes de la Justicia es contrario a la esencia misma de nuestro estado democrático, de nuestro Estado de Derecho".

"La separación de poderes no es mera retórica, sino la esencia del orden constitucional y de nuestro Estado de Derecho", ha dicho López Miras, quien ha enfatizado que "la independencia judicial no es una opción para los representantes públicos, es una obligación", según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

En alusión al Gobierno de España, López Miras ha criticado "las injerencias, las interferencias, las llamadas al 'lawfare' a través de los medios públicos, la duda permanente sobre las resoluciones de los representantes del Poder Judicial o, incluso, que esta misma mañana una vicepresidenta del Gobierno haya llamado a la movilización frente a los representantes de la Justicia en nuestro país".

"Con estas pequeñas muestras no parece que el poder Ejecutivo tenga entre sus prioridades garantizar y defender los derechos y libertades de todos los ciudadanos para que sean libres e iguales", ha lamentado.

López Miras ha subrayado que el poder judicial "es la esperanza de seguir manteniendo una democracia plena, una separación de poderes que es la garantía de que los ciudadanos sean libres e iguales". "Hoy más que nunca, los jueces y magistrados son ese muro que no divide ni enfrenta, sino que protege a todos los ciudadanos", ha asegurado.

El presidente ha puesto en valor que la Asociación Profesional de la Magistratura haya elegido Murcia para celebrar este congreso, y resaltó que las aportaciones de este encuentro serán esenciales.

SEGUNDA COMUNIDAD CON PEOR RATIO DE MAGISTRADOS Y JUECES

Durante su intervención, López Miras también ha insistido en que "el Gobierno central debe aprobar de una vez por todas inversiones para que los profesionales de la Justicia en la Región de Murcia puedan realizar su excelente labor con los recursos que requieren".

Estas deficiencias tanto en medios humanos como materiales están acreditadas en el último informe 'Justicia Dato a Dato', elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, que sitúa a la Región de Murcia como la segunda comunidad con peor ratio de magistrados y jueces de España, solo por detrás de Castilla-La Mancha.

"Lamentablemente, cuando hablamos de los recursos de nuestra Administración de Justicia, de los recursos humanos y de los recursos materiales que nos debe proveer el Gobierno de España, a la Región de Murcia siempre se nos trata como una región de segunda", ha dicho el presidente.

LUNA: LA JUSTICIA VIVE "UN MOMENTO DECISIVO"

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Manuel Luna Carbonell, ha subrayado que la Justicia vive "un momento decisivo", marcado por la modernización digital y la implantación de los Tribunales de Instancia, un proceso que culminará el 31 de diciembre y que transformará el funcionamiento de los juzgados.

Una transformación, ha añadido, que debe hacerse contando con la experiencia y participación directa de la judicatura, según informaron fuentes del TSJMU en una nota de prensa.

También ha alertado sobre "el histórico déficit de la planta judicial" y la "sobrecarga estructural" que soportan los tribunales, problemas que, según ha explicado, dificultan que los ciudadanos reciban una respuesta judicial en un plazo razonable, y ha insistido en que garantizar los medios necesarios es esencial para una Justicia eficaz.

El presidente del TSJMU ha dedicado parte de su intervención a reivindicar la independencia judicial como base de la democracia. "La independencia judicial es la primera condición de la libertad: sin jueces libres, sometidos únicamente al imperio de la Ley, no podrá haber ciudadanos libres", ha dicho.

Asimismo, ha advertido de que las descalificaciones y ataques personales a jueces "socavan la confianza en la Justicia y debilitan el Estado de Derecho".

Finalmente, ha trasladado un mensaje de reconocimiento a quienes trabajan cada día al servicio de la Justicia y ha animado a los jueces y juezas a continuar su labor "con la única servidumbre del respeto a la Constitución, a la legalidad del ordenamiento jurídico y a los ciudadanos a los que nos debemos con vocación de servicio".

Además de López Miras y Luna, en el acto inaugural han intervenido también la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco; el presidente territorial de la APM en Murcia, Fernando Madrid, y la concejala del Ayuntamiento de Murcia Mercedes Bernabé.

La APM es la asociación mayoritaria de jueces en España y, con sus más de 1.300 afiliados, representa a más del 20 por ciento del colectivo de jueces y magistrados.