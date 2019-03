López Miras desmiente que pidiera el voto en el acto institucional con mujeres de la Región

Publicado 25/03/2019 13:25:44 CET

Confirma que las listas del PP ya están "cerradas", aunque el partido las anunciará este lunes por la tarde

MURCIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP regional, Fernando López Miras, ha desmentido que pidiera el voto "en absoluto" este sábado en un acto institucional con mujeres de toda la Región.

"Yo ni he pedido el voto en un acto institucional, ni he hablado de logros del Gobierno, ni he hablado de política, ni he hablado del PP, ni he pedido el voto para mí, ni para el Partido Popular ni para Pablo Casado dentro del marco de unas elecciones generales", ha garantizado López Miras.

En concreto, el presidente del PP autonómico ha contestado de esta forma en un contacto con los medios de comunicación al ser preguntado por la denuncia del PSRM-PSOE, que le acusa de usar un acto organizado este sábado por la Consejería de Familia, con mujeres de toda la Región, para pedir que lo 'apoyen'.

LAS LISTAS ELECTORALES, ESTE LUNES

Por otro lado, al ser preguntado por las listas electorales del PP al Congreso y al Senado por la Región, cuyo plazo de presentación concluye este lunes, López Miras ha afirmado que las candidaturas ya están "cerradas", aunque el partido las anunciará este lunes por la tarde.

Asimismo, ha afirmado que no le "sorprenden" los nombres que integran las listas de otros partidos. Además, ha recordado que "cada partido está en su derecho de presentar a aquellas personas que crean que mejor van a defender sus intereses", por lo que ha mostrado su "máximo respeto" a los candidatos.

ENCUESTAS ELECTORALES

Al ser preguntado por los resultados de los últimos sondeos electorales publicados, López Miras ha considerado que "las encuestas son encuestas, y si hay algo que caracteriza la situación actual de la política española es la volatilidad del voto".

Así, ha advertido que "las encuestas cambian totalmente en 24 horas". Sea como sea, ha garantizado que el Partido Popular va a plantear esta campaña "como llevamos planteando en los últimos cuatro años en el PP: centrados en las personas, hablando de lo que importa a las personas y con medidas que mejoran la vida de las personas".

"Por supuesto, vamos a plantear una estrategia para obtener el respaldo mayoritario de los murcianos, tanto en las elecciones generales como en las regionales y autonómicas", ha señalado.

"Porque, además, creemos que lo que nos están pidiendo en la Región y lo que necesitan el millón y medio de murcianos es un partido que defiende la libertad, que baje impuestos, que defiendan a las familias, que creen oportunidades, que defiendan a España, que creen puestos de trabajo", ha concluido.

Finalmente, al ser preguntado por si ha sido informado de la visita de Pedro Sánchez el próximo jueves a la Región, ha confirmado que "aún" no sabe nada al respecto