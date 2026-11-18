El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, en la entrevista con el director 'The Objective', Álvaro Nieto, durante el CEO Congress Murcia 20256.- CEO CONGRESS MURCIA

MURCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha destacado este miércoles que la Comunidad se encuentra entre las regiones que lideran el crecimiento económico nacional, las exportaciones y la creación de empleo, pese a estar "lastrada por dos pilares fundamentales: las infraestructuras y la financiación autonómica".

Así lo ha manifestado durante una entrevista con el director del diario digital 'The Objective', Álvaro Nieto, en el marco de la séptima edición del CEO Congress Murcia 2026, que ha arrancado esta mañana en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas con la asistencia de más de mil personas.

López Miras ha señalado que la Región de Murcia fue la comunidad autónoma que más creció en 2024 y 2025 y que, durante los últimos diez años, se ha situado entre las tres autonomías con mayor crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB). Asimismo, ha asegurado que es la comunidad que más está exportando y que ha registrado cinco puntos más de creación de empleo durante el último año.

El presidente autonómico ha considerado que estos datos reflejan el dinamismo empresarial de la Comunidad y ha destacado que cuenta con "un gen emprendedor en el espíritu del murciano".

INFRAESTRUCTURAS Y FINANCIACIÓN

En relación con las infraestructuras, López Miras ha afirmado que la Región es una comunidad "a la que no se le han dado las infraestructuras que se merece desde hace 40 años" y ha lamentado que la situación se haya agravado durante los últimos años.

En este sentido, ha señalado que la llegada de la alta velocidad a Murcia se produjo "30 años después de lo que llegó a otra capital de España como es Sevilla". Además, ha criticado las condiciones de la conexión ferroviaria con Madrid y ha asegurado que, cuando los viajeros se suben al AVE, "Murcia tiene que ser el único sitio donde a la media hora estás más lejos de Madrid que cuando te subiste".

El segundo de los factores que, a su juicio, limita la competitividad regional es la financiación autonómica. López Miras ha asegurado que la Región está "infrafinanciada" y ha recordado que durante el Gobierno de Mariano Rajoy se inició en 2016 un proceso para reformar el sistema, con la constitución de un comité de expertos en el que participaron las comunidades autónomas.

Según ha explicado, aquel grupo concluyó que al sistema le faltaban 16.000 millones de euros para que todas las comunidades pudieran recibir una financiación "justa e igual" con la que mantener sus servicios sanitarios y sus políticas sociales.

Sin embargo, ha indicado que los trabajos quedaron paralizados tras la moción de censura y ha criticado que la propuesta del actual Gobierno central sea, según sus palabras, "un sistema pactado unilateralmente con Esquerra Republicana de Cataluña".

Frente a ello, ha defendido que el reparto de los recursos públicos debe abordarse mediante un acuerdo entre todas las comunidades autónomas. "Para repartir lo que es de todos, nos tenemos que sentar todos y llegar a un acuerdo todos", ha manifestado.

Bajo este contexto, lópez Miras ha destacado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha incluido en su programa electoral la creación de un fondo de nivelación para las comunidades autónomas infrafinanciadas, que se articularía de forma transitoria hasta la aprobación de un nuevo sistema de financiación autonómica.

EL AGUA Y EL TRASVASE TAJO-SEGURA

Durante la entrevista, López Miras también ha defendido la necesidad de un Plan Hidrológico Nacional y ha asegurado que, si Alberto Núñez Feijóo llega al Gobierno, habrá un plan nacional del agua durante los primeros cien días de mandato.

El presidente regional ha puesto como ejemplo la gestión hídrica de la Comunidad y ha señalado que la Región reutiliza el 98% de sus aguas urbanas.

Asimismo, ha defendido el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, al que ha atribuido la generación de 300.000 puestos de trabajo anuales y un impacto de 4.000 millones de euros en el PIB. En cuanto a la desalación, ha considerado que es importante, pero que no puede sustituir al trasvase ni constituir la fuente fundamental del abastecimiento por sus costes, consumo energético y características del agua para el cultivo.

APUESTA POR LA INVERSIÓN EMPRESARIAL

Por otra parte, el presidente regional ha defendido las medidas impulsadas por su Ejecutivo autonómico para atraer inversiones y favorecer la actividad empresarial, entre las que ha citado la bajada de impuestos y la simplificación administrativa.

En concreto, ha destacado la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones hasta el tercer grado, así como las medidas adoptadas en materia de patrimonio.

También ha aludido a la cuarta ley de simplificación administrativa aprobada en la Comunidad, que, según ha explicado, se ha elaborado junto con los empresarios y busca sustituir la consideración del empresario como "presunto incumplidor" por la de "presunto cumplidor·, mediante el uso de declaraciones responsables cuando lo permita el derecho administrativo.

En materia de internacionalización, López Miras ha indicado que las exportaciones regionales crecieron un 7,7% durante el primer semestre de 2026, frente al 2,5% registrado a nivel nacional.

A su vez, ha resaltado la aprobación del Plan Industrial de la Región de Murcia hasta 2035 y la llegada de una inversión millonaria para la fábrica de microchips, Quantix. También ha mencionado el proyecto de un 'hub' de tecnología espacial en San Javier, donde ya está instalada una incubadora de la Agencia Espacial Europea.

En el ámbito de la defensa, ha destacado el programa CAETRA, dirigido a la industria de defensa, seguridad y reconstrucción, al que, según ha indicado, se han incorporado más de 120 empresas de la Región. Entre sus actuaciones ha citado la facilitación de certificaciones como la PECAL, necesaria para trabajar con la OTAN.

Por último, preguntado por las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, López Miras bajo un contexto empresarial ha afirmado que "a partir del 29 de noviembre se va a cambiar de CEO". Ha defendido que quien asuma esa responsabilidad debe contar con experiencia previa en la gestión de empresas y hacerlo "con rigor y con seriedad".