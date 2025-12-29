López Miras destaca que "lo más importante" es que no hay que lamentar daños personales tras la manga marina en Mazarrón

Dos camiones y maquinaria de la Comunidad se están desplazando al municipio costero para ayudar en las labores de limpieza

MAZARRÓN (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se ha desplazado este lunes hasta Mazarrón, donde este domingo una manga marina provocó diversos destrozos en terrazas, techos, toldos y mobiliario urbano de la zona del puerto.

A preguntas de los medios de comunicación en el municipio costero, López Miras ha destacado que "lo más importante" tras el paso de la manga marina es que "no hay daños personales" y que los destrozos son solo materiales.

"Desde esta mañana estamos haciendo inspecciones visuales por la zona del puerto deportivo y pesquero, que es donde se concentra la mayor parte de los daños", ha asegurado López Miras, para quien "lo más importante, lo que nos dicen los vecinos, es que no hay daños personales".

El máximo dirigente regional ha explicado que el Gobierno regional está evaluando los destrozos junto al alcalde y el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores y, en este sentido, ha señalado que se están desplazando a Mazarrón dos camiones y maquinaria de la Comunidad para ayudar en las labores de limpieza.

Preguntado sobre la situación en los municipios del Campo de Cartagena, que se encuentra en aviso de nivel amarillo por lluvias y tormentas hasta las 18.00 horas, López Miras ha manifestado que sigue la evolución y que se están registrando lluvias "con más o menos intensidad", aunque "de momento sin problemas".