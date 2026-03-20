López Miras dice que el Gobierno central está "roto y dividido" y es "incapaz de estar a la altura" ante la crisis

Archivo - El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras - GOBIERNO REGIONAL - Archivo

MURCIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha tildado de "bochornoso" y "ridículo" el papel desempeñado este viernes por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que considera un "gobierno roto y dividido" que es "incapaz de estar a la altura" en un momento en el que las familias y empresas se ven perjudicadas por el aumento de los costes debido al conflicto en Irán.

En declaraciones a los medios de comunicación durante un acto público, López Miras ha afirmado que, si Pedro Sánchez no convoca elecciones nacionales "de forma urgente", estará demostrando que "ha perdido totalmente el sentido de la realidad" y que está "totalmente desnortado".

"Tienen que irse ya, tienen que darle la oportunidad a los españoles de que los echen. Pedro Sánchez tiene que convocar elecciones; el gobierno no está preparado para asumir responsabilidades y para dar respuesta a los españoles en una situación crítica y cuando más lo necesitan", ha recalcado el máximo dirigente regional.

López Miras ha denunciado que las decisiones lleguen "22 días tarde", después de varias semanas "sin tomar decisiones" por parte de Pedro Sánchez, al que ha acusado de actuar "tarde y mal", y ha asegurado que las medidas anunciadas este viernes coinciden con las que ya propuso hace más de una semana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.