López Miras emplaza al MITECO a "cortar ya, de forma inmediata, el agua a todos los regadíos ilegales"

MURCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha instado a dejar a un lado el enfrentamiento por las competencias en torno al Mar Menor y ha emplazado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a "cortar ya, de forma inmediata, el agua a todos los regadíos ilegales".

López Miras ha contestado de esta forma en un contacto con los medios de comunicación al ser preguntado por el informe de los servicios jurídicos de la Asamblea Regional que dictamina que el cierre de los regadíos ilegales en la laguna corresponde a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

En este sentido, López Miras ha considerado que "no podemos perder más tiempo" porque "ya estamos en tiempo de descuento: el Mar Menor necesita actuaciones rápidas y necesita decisiones urgentemente". A su juicio, "hay que actuar; no podemos seguir dando vueltas; no estamos en tiempo de enfrentamientos ni en tiempos de controversias por las competencias".

"Todo el mundo lo sabe, y ahora lo han dicho los informes de los servicios jurídicos de la Asamblea Regional, pero es evidente que quien tiene que cortar el agua a los regadíos ilegales es la CHS, el Ministerio, que es el que concede el agua", según el presidente murciano.

Por lo tanto, ha emplazado a dejar ya de tirarse "los trastos los unos a los otros" y a dejar ya de enfrentarse por las competencias. "Por favor, vamos a actuar y el Ministerio debe de cortar ya, de forma inmediata, el agua a todos los regadíos ilegales", ha señalado López Miras, quien cree que "esto es fundamental, es esencial y es urgente para que empiece la recuperación del Mar Menor y, sobre todo, para que no se siga contaminando la laguna".