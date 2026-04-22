López Miras ensalza la "coherencia y compromiso" de María Guardiola tras su investidura como presidenta de Extremadura

María Guardiola y Fernando López Miras, presidentes de Extremadura y la Región de Murcia - 'X' DE LÓPEZ MIRAS

MURCIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, ha trasladado este miércoles su felicitación pública a María Guardiola tras ser investida presidenta de la Junta de Extremadura con el apoyo de su partido, el PP, y Vox.

En un mensaje en la red social 'X', López Miras ha puesto en valor los conceptos de "coherencia, compromiso y libertad" como pilares de la gestión de Guardiola en Extremadura, "una tierra que tiene mucho que decir en España".

La investidura ha tenido lugar este miércoles en la Asamblea de Extremadura tras más de tres horas de debate entre los grupos parlamentarios y la candidata del PP, tras el que ha tenido lugar la votación, en la que Guardiola ha obtenido la mayoría absoluta.