López Miras entrega la imagen restaurada de la Virgen de la Fuensanta a la Casa Regional de Murcia en Barcelona

Acto de entrega de la imagen de la Virgen de la Fuensanta a la Casa Regional de Murcia en Barcelona - CARM

MURCIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha entregado este miércoles a la Casa Regional de Murcia en Barcelona la imagen restaurada de la Virgen de la Fuensanta, una talla especialmente vinculada a la comunidad murciana residente en Cataluña y que ha sido recuperada por el Centro de Restauración de la Comunidad tras una intervención integral.

El acto ha tenido lugar en la iglesia de San Oleguer de Barcelona, donde la imagen es objeto de culto y devoción, según ha informado la Comunidad.

La restauración culmina el compromiso adquirido por el Ejecutivo autonómico el pasado año con la Casa Regional de Murcia en Barcelona y la Cofradía de la Virgen de la Fuensanta. Así, se ha recuperado y garantizado la adecuada conservación de una imagen que constituye uno de los principales símbolos de identidad de los murcianos asentados en Cataluña.

"Hace unos meses me comprometí con vosotros a que la Virgen pasaría por nuestro Centro de Restauración y volvería más guapa que nunca, y así ha sido", ha afirmado el presidente, quien ha puesto en valor el trabajo de los profesionales de dicho centro.

López Miras también ha destacado que la Casa Regional de Murcia en Barcelona representa "identidad, cariño, nostalgia, recuerdo y orgullo", y ha agradecido la labor desarrollada durante décadas para mantener vivos los vínculos de los murcianos con su tierra de origen.

Además, ha afirmado que la entidad es "emocionalmente y sentimentalmente también una embajada" de la Región de Murcia, así como "un sitio que nos une" y en el que los murcianos "podemos sentirnos orgullosos de nuestras raíces".

La actuación de la Comunidad ha devuelto a la imagen sus valores originales mediante un proceso que ha incluido tanto el tratamiento de la escultura como la conservación y recuperación de los elementos textiles y de orfebrería que la acompañan. Entre ellos, destacan la corona, el rostrillo, el cetro, la media luna y otros elementos que forman parte de su ajuar.

La talla fue encargada en 1959 por la Cámara de Comercio de Murcia al escultor José María Sánchez Lozano (1904-1995) con el propósito de mantener viva la devoción a la patrona de Murcia entre los murcianos residentes en la capital catalana.

La Casa Regional de Murcia en Barcelona, creada en 1929, y la Cofradía de la Virgen de la Fuensanta en la capital catalana, de 1961, mantienen en San Oleguer la veneración a la imagen desde su llegada a la Ciudad Condal, donde protagoniza las fiestas en su honor cada mes de septiembre.