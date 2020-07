López Miras espera que el reparto de fondos europeos no discrimine a territorios, ni prime a unos sobre otros

Espera que los fondos sirvan "para compensar a aquellas actividades más perjudicadas y a las comunidades más infrafinanciadas"

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (LA RIOJA), 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, espera que el reparto de los fondos europeos entre las comunidades autónomas por proyectos y no por cuotas anunciado por el presidente, Pedro Sánchez, en la Conferencia de Presidentes que se ha celebrado en San Millán de la Cogolla (La Rioja) no lleve a discriminar a territorios, ni a primar a unos sobre otros de forma "arbitraria".

López Miras se ha quejado al presidente del Gobierno de lo "injusto" que ha sido el reparto del fondo extraordinario no reembolsable de los primeros 6.000 millones de euros para el gasto sanitario.

A su juicio, "no ha sido igualitario, no ha tratado igual a todos los españoles" al no contemplar la población a la que se ha tenido que proteger y sólo se haya tenido en cuenta la incidencia del virus en los territorios. "Pero, incoherentemente, no se ha tenido en cuenta la incidencia en la Atención Primaria como dique de contención, sino sólo la incidencia hospitalaria", ha lamentado.

Por eso no ha ocultado su "preocupación" por que el criterio de reparto de los fondos europeos para hacer frente al Covid-19 sea en base a proyectos y que esto pueda servir para "discriminar o distribuir de forma arbitraria ese fondo de reconstrucción que debe de llegar por igual a todos los territorios".

Esos fondos, ha opinado, deben repartirse en base a la población, compensar a aquellas actividades más perjudicadas por las restricciones, así como la infrafinanciación de aquellas comunidades "que hemos tenido que hacer frente a esta pandemia con menos recursos que otros territorios".

"Pero en ningún caso para discriminar a unos territorios frente a otros", ha insistido, "no puede ser que al final de todo este proceso nos encontremos con que haya españoles que reciban hasta cuatro veces menos que otros, como ha ocurrido con el reparto del primer tramo del fondo no reembolsable del Gobierno central".

Durante su intervención, López Miras ha asegurado que las comunidades están preparadas para seguir afrontando la pandemia, pero ha reclamado "mayor implicación por parte del Gobierno central y que esa cogobernanza de la que tanto se ha hablado sea una realidad".

En este sentido, puso como ejemplo la situación de los aeropuertos, donde "es necesario que la Administración del Estado asuma sus competencias, e imprescindible que se refuercen los controles", dijo.

"No entiendo que haya países que nos exigen PCR antes de entrar en su territorio y nosotros no estamos haciendo lo mismo para las personas que vienen de esos países", ha apuntado.

LLEGADA INMIGRANTES

De igual forma, se ha referido a la llegada de inmigrantes irregulares a las costas de la Región de Murcia a través de pateras como "un problema que nos preocupa mucho y para el que necesitamos la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la custodia de estas personas, así como infraestructuras para poder alojarlos".

Ha considerado "esencial" que "en una situación extraordinaria como en la que nos encontramos se articulen herramientas legislativas extraordinarias para que las comunidades podamos tomar medidas para evitar una mayor propagación del virus".

También ha aludido a la necesidad de medidas específicas para el sector turístico, como que los ayuntamientos puedan hacer uso de su superávit, y también al Mar Menor, para el que ha recordado que "hace 54 días envié una carta al presidente del Gobierno para hablar de un problema de Estado que necesita soluciones de Estado y aún no he recibido respuesta".

En este sentido, ha insistido en la urgencia de sentarse para establecer "una hoja de ruta y de compromisos que den certeza y certidumbre en cuanto a la recuperación y conservación del Mar Menor".

Finalmente, López Miras ha dejado ver que le hubiera gustado que "una reunión de esta trascendencia e importancia hubiera tenido una preparación previa" y así hubiera imperado "el diálogo y no el monólogo". A su juicio, la Conferencia de Presidentes ha tenido "mucho de foto, de imagen y de puesta en escena, y poco resultado".