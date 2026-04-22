López Miras: "Estamos entre las comunidades que más crecen, más empleo crean y más exportan"

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, inauguró este miercoles el ‘Foro Región de Murcia: crecimiento, inversión, innovación’, organizado por el diario Expansión - CARM

MURCIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha puesto en valor este miércoles que la Región de Murcia se ha situado "entre las comunidades autónomas que más crecen, más empleo crean y más exportan", convirtiéndose en "una de las economías más dinámicas del país".

Durante la inauguración del 'Foro Región de Murcia: crecimiento, inversión, innovación', organizado por el diario económico Expansión, López Miras ha subrayado que esta inercia es "resultado de muchos años de trabajo", y que se traduce en "empresas que crecen, autónomos que contratan y jóvenes que encuentran oportunidades".

Ese dinamismo se refleja en los principales indicadores económicos. Así, en materia de empleo, la afiliación a la Seguridad Social en la Región ha crecido un 3,1 por ciento en el último año, 0,64 puntos más que la media nacional, lo que la sitúa como la segunda autonomía con mayor creación de puestos de trabajo. A ello se suma que la Región fue la cuarta provincia más exportadora de España en enero y la quinta en febrero.

Por lo que respecta a la economía, las previsiones apuntan a un crecimiento del PIB del 2,5 por ciento en 2026, por encima de la media del país, como ya ocurrió en 2025 y 2024.

El jefe del Ejecutivo autonómico enmarcó estos resultados en un contexto internacional complejo, marcado por "tensiones geopolíticas, inflación o dificultades de suministro", que condicionan la inversión y la actividad económica.

Ante este escenario, ha advertido de que "la prosperidad nunca está definitivamente conquistada" y defendió la necesidad de "protegerla y fortalecerla cada día".

CONFIANZA EN LOS EMPRESARIOS Y APOYO A LOS AUTÓNOMOS

En su intervención, López Miras ha reivindicado un modelo económico basado en generar confianza y facilitar la actividad empresarial: "El mejor Gobierno económico no es el que ocupa más espacio, sino el que crea mejores condiciones", afirmó, a la vez que añadió que la Administración "puede ser un obstáculo o puede ser una palanca" para quienes invierten y crean empleo.

El presidente ha incidido en la importancia de apoyar a los autónomos, con medidas "de justicia" como la nueva ayuda del Gobierno regional que asumirá la cuota durante los dos primeros meses de baja médica, ya que un trabajador por cuenta propia "no puede permitirse enfermar y, además, seguir pagando su cuota sin ingresos".

López Miras también ha resaltado el esfuerzo sostenido del Gobierno regional en apoyo al emprendimiento, con cerca de 35 millones de euros anuales en ayudas directas e indirectas a los autónomos. De esta forma, defendió que la Región "se ha convertido en una de las comunidades que más y mejor apoya a quienes crean empleo y oportunidades", gracias a una estrategia basada en "menos trabas, menos impuestos y más facilidades para crecer y consolidar proyectos empresariales".

El foro organizado por Expansión ha reunido a representantes del ámbito económico y empresarial, así como a inversores, en un espacio de análisis sobre las oportunidades inversión que ofrece actualmente la Región de Murcia.