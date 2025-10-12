López Miras estima que el Mar Menor ha recibido, en las últimas horas, unos 6 hm3 de agua dulce y arrastres

MURCIA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha visitado esta mañana algunas de las zonas del municipio de San Javier más afectadas por las lluvias. Antes, a primera hora, López Miras ha reunido a todo el Consejo de Gobierno para planificar el día de trabajo, visitando Los Alcázares, el Campo de Cartagena, el entorno del Mar Menor o San Javier.

En San Javier, acompañado del consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Región de Murcia, Juan María Vázquez, y del alcalde José Miguel Luengo, ha visitado el municipio, las zonas más afectadas, tanto el interior como la costa también, en Santiago de la Rivera.

Junto al consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, el presidente regional ha visitado algunas carreteras afectadas y también la pedanía de El Mirador.

"A esta hora del domingo tenemos todos los efectivos del Gobierno de regional que son necesarios trabajando en la zona. Todos los dispositivos están trabajando, están atendiendo a la población y sobre todo están ayudando a recuperar la normalidad", ha dicho López Miras.

Junto a la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha visitado zonas zonas de cultivo y zonas agrícolas dañadas en el entorno del Mar Menor. "La verdad es que da mucha pena y una tristeza ver cómo hay muchos invernaderos que directamente la riada los ha arrancado", ha apuntado.

El servicio de carreteras, las brigadas forestales y los agentes medioambientales están despejando todos los arrastres de las vías afectadas, como es el caso de la RM-F29, que conecta San Javier y Torre Pacheco y que es la única que permanece cortada.

Paralelamente, ha explicado, se están visitando todos los centros educativos para "garantizar que este lunes puedan retomarse las clases con normalidad", y también monitorizando el Mar Menor, para comprobar los efectos que han tenido en la Laguna Salada la entrada de agua dulce.

"Hay una estimación de que, en las últimas horas, haya llegado al Mar Menor en torno a seis hectómetros cúbicos de agua dulce y de agua con arrastres", ha apuntado López Miras.

"Pero lo más importante, vuelvo a repetirlo y reiterarlo, lo más importante es que en esta jornada de domingo estamos todos, no hemos tenido ninguna pérdida humana, no hemos tenido ningún daño personal y para mí eso es lo más importante", ha remarcado.

Finalmente, ha agradecido el trabajo conjunto de todos los alcaldes, los miembros del Gobierno regional, efectivos de policía, de emergencias, técnicos y voluntarios "que nos han ayudado a que en la emergencia no hubiera más daños y nos siguen ayundando a recobrar la normalidad".