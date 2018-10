López Miras exige que se "cumpla la ley" y haya trasvases del Tajo al Segura "en tiempo y forma"

Publicado 06/09/2018 12:22:50 CET

Avanza que va a mostrar su "enfado" en su reunión con Pedro Sánchez, porque "todas su decisiones han sido perjudiciales para la Región"

MURCIA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha exigido "que se cumpla la ley" que atañe a la regulación del trasvase Tajo-Segura en "tiempo y forma", lo que quiere decir que haya desembalses y que "no se demoren nada".

En un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por la reunión este jueves de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, López Miras ha recordado que "cumplirse la ley es que haya trasvases y recursos, y los hay, pero que se cumpla en tiempo y forma".

"No puede pasar lo que ha sucedido en agosto, que a principio del mes se dé luz verde a ese trasvase después de mucha incertidumbre y hasta final de agosto no empecemos a ver cierta certidumbre y a despejar dudas sobre si va a llegar ese trasvase o no", ha aseverado el presidente del Ejecutivo regional.

A su juicio, mantener esta incertidumbre "es también de alguna manera ser injustos e incumplir la ley", ya que la ley "está para cumplirla en sus tiempos".

En este sentido, ha defendido que la Comisión de Explotación apruebe este jueves el trasvase Tajo-Segura de 20hm3 para este mes "como debe de ser y como la ley sí reconoce". De ser así, ha considerado que el desembalse "tiene que llegar de forma inmediata".

"No nos vale todo un mes de duda; de declaraciones de la ministra poniendo en riesgo los trasvases; de declaraciones de miembros del Gobierno socialista de Pedro Sánchez poniendo también en duda y cuestionando la viabilidad y el futuro del Tajo-Segura; anunciando recursos al Tajo-Segura", tal y como ha señalado López Miras, quien ha censurado que este tipo de comportamiento "no es justo y, sobre todo, no es legal".

"NO NOS VALEN LAS TRIQUIÑUELAS"

Por otro lado, ha asegurado que a los regantes, a los agricultores, a los murcianos y al Gobierno regional "no le valen las triquiñuelas y no le valen los cambios de cromos".

"Hay una ley, hay un trasvase y se tiene que cumplir, y aquí no valen las triquiñuelas, intentando sacar recursos de donde no los hay; intentando explotar recursos cuando no es necesario; cuando tenemos un trasvase, una ley y una aprobación", ha zanjado el jefe del Ejecutivo murciano.

"Que no vengan ahora con triquiñuelas a decirnos que cogen de un sitio para cambiar por otro, porque se empieza así, se continúa diciendo que el trasvase no es necesario y se termina definitivamente cerrando el trasvase Tajo-Segura, y eso el Gobierno no lo va a permitir", ha insistido López Miras.

En este sentido, ha remarcado que este jueves "se tiene que aprobar el trasvase Tajo-Segura y sin ningún tipo de excusa, ni de la ministra, ni del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ni del presidente de la CHS" ya que cualquier otra cosa, a su juicio, "sería no ajustarse a la ley".

MOSTRARÁ SU ENFADO A PEDRO SÁNCHEZ

Al ser preguntado por sus expectativas de cara a la reunión que tiene previsto mantener el próximo 18 de septiembre con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, López Miras ha avanzado que va a mostrar su "enfado".

"Estoy muy enfadado porque se van a cumplir cien días del Gobierno del PSOE y de Pedro Sánchez y todas las decisiones que ha tomado han sido perjudiciales para la Región de Murcia", según López Miras, quien ha dicho ser consciente de que al presidente del Gobierno central "no le va a gustar lo que va a escuchar".

"Quizá por eso Pedro Sánchez ha demorado tanto esta reunión, pero me va a tener que escuchar y va a tener que escuchar al millón y medio de murcianos", ha advertido el presidente del Gobierno regional.

Por ejemplo, ha avanzado que Pedro Sánchez "va a tener que escuchar que no entendemos por qué, a día de hoy, ya llevaría el AVE seis días en pruebas en la Región tal y como estaba programado y lo han demorado sin ningún tipo de explicación". Asimismo, va a preguntar "por qué hay otras tantas infraestructuras que se tenían que haber licitado y haber avanzado".

"Y Pedro Sánchez va a tener que escuchar también por qué el día 17 de su Gobierno dijo que la Región de Murcia tenía que conformarse con ser una región de segunda y que los murcianos no podemos tener los mismos recursos y la misma financiación que el resto de españoles", ha avanzado.

Asimismo, López Miras preguntará a Pedro Sánchez por qué, incluso antes de ser presidente, "ya dijo que cerraría el Tajo-Segura y por qué durante estos cien días lo único que hemos tenido han sido incertidumbres, críticas, inestabilidad y dudas por parte del Ministerio sobre el trasvase y sobre el agua que tanta falta hace a los murcianos".

"No entiendo que en cien días no se haya podido tomar ni una medida positiva ni buena para la Región de Murcia", ha lamentado López Miras. "Sé que no le va a gustar escucharlo, pero cuando alguien no toma decisiones o toma decisiones equivocadas, tiene que ser responsable y consecuente", ha corroborado.

PARTIDA PARA LA ACOGIDA DE MENORES NO ACOMPAÑADOS

Al ser preguntado por si la Región va a solicitar la partida de 40 millones de euros anunciada por la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, para financiar la acogida de menores extranjeros no acompañados, López Miras ha destacado que la Región "siempre se ha mostrado como una región solidaria".

"Es una región solidaria, mucho más siendo una comunidad costera, con litoral, en la que hemos tenido que acoger y recoger también a muchísimos de estos inmigrantes que han llegado en patera, y lo vamos a hacer también las veces que haga falta en las circunstancias y los casos en que usted me comenta", ha subrayado.

Eso sí, ha señalado que "los decretos y leyes que impulse el Gobierno tienen que llevar una memoria económica e ir presupuestados" porque percibe que "en esta época actual de Pedro Sánchez se quiere repetir la situación con José Luis Rodríguez Zapatero de 'yo invito y tú pagas', como ha pasado con al Ley de Dependencia".

Por eso, le ha instado a que las reformas que quiera hacer en cuanto a políticas sociales, a Educación o política sanitaria "tienen que ir acompañadas de presupuesto y de una memoria económica, porque no puede ser el 'yo invito y tú pagas'".

"Tanto en las reformas educativas como sanitarias que ha ido anunciando, estamos viendo que lo que quiere es condenar a las comunidades a cumplir una serie de requisitos para los que no tiene financiación", ha concluido.