López Miras insta a Vox a ser "responsable" y no bloquear la formación de gobiernos autonómicos

Archivo - El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras - Edu Botella - Europa Press - Archivo

MURCIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha instado a Vox a "ser responsable" y no "contemporizar" con el bloqueo de gobiernos autonómicos, al tiempo que ha insistido en que "la irresponsabilidad también se paga" y que los ciudadanos "van a tomar buena nota" de ello.

"Cuando se convocan unas elecciones, los ciudadanos son responsables y cumplen su parte del acuerdo electoral, votan y después corresponde a los partidos políticos dar el gobierno de estabilidad. Y Vox lo que debe hacer ahora mismo es ser responsable. El bloqueo no lo es", ha afirmado López Miras en declaraciones al programa 'Espejo Público' de Antena 3 recogidas por Europa Press.

Durante su intervención, el máximo dirigente regional ha señalado que "más allá del bloqueo, la responsabilidad se basa en no contemporizar" con los gobiernos, ya que "estamos hablando de personas, de administraciones que aprueben presupuestos para que haya más para sanidad, para educación, para políticas sociales".

"No se puede contemporizar con eso; contemporizar si política o electoralmente interesa más o menos en este momento entrar en los gobiernos o si hay que esperar a que sean las elecciones en Castilla y León, eso no es responsable", ha insistido.

El jefe del Ejecutivo murciano ha subrayado que "la irresponsabilidad también se paga" y que "los ciudadanos toman buena nota" de ello. Por ello, ha instado a Vox a "no contemporizar" y a "propiciar de una forma u otra los gobiernos que han querido la mayoría de los ciudadanos", como en Extremadura y Aragón, donde "lo que han votado es que Guardiola y que Jorge Azcón sean sus presidentes".

"Yo creo que lo responsable es que no se bloquee y que se dé estabilidad al gobierno, sobre todo pensando en las personas", ha concluido López Miras.

Preguntado sobre el hecho de que el PP haya designado a su secretario general, Miguel Tellado, para cerrar pactos en Aragón y Extremadura, López Miras ha sostenido que él no ha conocido a "ningún líder nacional que dé tanta autonomía" a los presidentes autonómicos como Alberto Núñez Feijóo.

"Que ahora la dirección nacional del PP participe directamente en una mesa de negociación no solo lo veo bien, sino que lo veo conveniente porque quien toma las decisiones en Vox es la dirección nacional", ha apostillado.

DOCUMENTO MARCO DEL PP

Respecto al documento marco publicado por el PP para abordar las conversaciones con Vox en las comunidades, López Miras ha dicho que, precisamente, el acuerdo alcanzado en 2020 en la Región de Murcia con la formación de Santiago Abascal "encaja a la perfección" con esa hoja de ruta de los 'populares', que ha definido como "transparente" y ""escrupulosamente redactado en el respeto a la Ley".

"Hablar de una forma genérica o utilizar términos como salvaje o domar; yo creo que sería mucho más constructivo que dijeran en qué no están de acuerdo con ese documento", ha dicho el presidente murciano, quien ha insistido en que todos los puntos recogidos en el texto "encajan en las cuestiones que siempre ha defendido el PP, no es el marco de Vox".

En este sentido, ha afirmado que "la pasada legislatura Del Parlamento Europeo hubo una deriva más que evidente en las políticas climáticas que no se acompasaban ni se equilibraban con el desarrollo social ni económico que requería la Unión Europea, y esto es más que evidente, en una zona en la que el sector primario es muy importante".

"Si hablamos de inmigración, siempre hemos defendido que la inmigración tiene que ser ordenada, tiene que ser regular, y quien cometa un delito, desde luego, se tiene que ir de España, si no es español. Yo creo que estas son cuestiones muy sensatas y la mayoría de los ciudadanos se entrarán de acuerdo", ha agregado.

TRASVASE DE VOTOS DE PSOE A VOX

Sobre si ve posible que exista un trasvase de votos de PSOE al partido de Santiago Abascal en determinados territorios, López Miras ha indicado que "tiene sentido y encaja" si se analizan las encuestas y sondeos porque "en algunos lugares donde hay alguna bajada del PP, la subida de Vox es mayor".

"Por lo tanto, lo coherente y lógico es que esté captando también votos del Partido Socialista", ha dicho López Miras para quien, en cualquier caso, la subida de Vox en algunos territorios debe preocupar más al PSOE ya que los sondeos colocan a esta formación como tercera fuerza política en algunas comunidades.

Frente a ello, su partido "está ganando todas las elecciones desde que Feijóo es presidente del PP".