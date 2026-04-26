López Miras interviene este lunes en un acto en defensa del Trasvase que organiza SCRATS en Pilar de la Horadada

MURCIA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, interviene este lunes en el acto 'En defensa del Trasvase Tajo-Segura: por el presente y futuro de nuestra tierra', organizado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), y en el que participa también el presidente de la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca.

El acto, que se celebrará en la localidad alicantina de Pilar de la Horadada, en concreto en la Casa de Cultura, comenzará a partir de las 10.00 horas.

Más tarde, a las 13.00 horas, los dos presidentes autonómicos se desplazarán a la pedanía murciana de Zarandona, en donde intervendrán en el Foro Tertulia de La Luz. El acto tendrá lugar en La Casa de la Luz (avenida de Zarandona, 42).