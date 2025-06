López Miras, sobre la ley de amnistía: "Que Sánchez siga siendo presidente depende de que Puigdemont esté contento"

MURCIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha considerado que "no hay nada nuevo bajo el sol" tras la ponencia de la vicepresidenta del Tribunal Constitucional (TC) que avala la ley de amnistía en lo esencial y ha admitido que "ya sabíamos que esto podía pasar". De hecho, ha remarcado que el hecho de que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno "depende" de que el líder de Junts, Carles Puigdemont, "esté contento".

"Y que Puigdemont esté contento, en gran parte, es el resultado de que se pueda validar esa amnistía", tal y como ha señalado López Miras en un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por el borrador de sentencia que ha elaborado la vicepresidenta del TC, la magistrada progresista Inmaculada Montalbán, para dar respuesta al recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP, y que avala la ley de amnistía en lo esencial.

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo murciano ha considerado que "sí que hay un problema con la malversación" y, a su juicio, "desde luego, esa es la piedra que tiene en el zapato del Gobierno Pedro Sánchez".

"Desde luego, nosotros vamos a estar al lado de la justicia, de los tribunales de justicia y de los jueces que cada día están defendiendo y garantizando que se cumpla la ley y garantizando la libertad y la igualdad entre todos los españoles", tal y como ha afirmado López Miras.

En su opinión, se trata de una igualdad que "cada día está más cuestionada con el Gobierno de Sánchez". "Y ya no solo la libertad, sino el normal funcionamiento de un Gobierno", ha apostillado.

El hecho de "levantarnos cada día con un escándalo diferente y con una noticia de corrupción relacionada con el entorno del presidente del Gobierno, del Partido Socialista o del Gobierno en sí" es, en su opinión, "una situación a la que nadie debería acostumbrarse".

"Los españoles no se acostumbran y creo que, como no nos acostumbramos, el próximo domingo debemos de salir a la calle, debemos de venir a Madrid y debemos decir que creemos en la democracia, que queremos un Gobierno libre que no sea rehén de intereses independentistas y nacionalistas", ha remarcado.

Asimismo, ha instado a acudir a la manifestación del próximo domingo para exigir "un Gobierno que cada día no nos despierte con una nueva noticia de un supuesto escándalo de corrupción que es un bochorno para todos los españoles".

Así, ha defendido que "el domingo tenemos la oportunidad de decirle a Pedro Sánchez lo que opinamos de su Gobierno". "Ya que no convoca elecciones y no nos permite a los españoles que vayamos a las urnas, pues se lo podemos decir el domingo desde esa manifestación que ha convocado el Partido Popular junto con el presidente Alberto Núñez Feijóo", ha concluido.