López Miras llama a un "frente común" contra "cada paso" del Gobierno central para "cerrar" el Tajo-Segura

MURCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, "demuestra a cada paso que da" su intención de "cerrar" el trasvase Tajo-Segura, por lo que ha instado a los partidos y al sector agrícola a hacer "un frente común" para evitarlo.

En una entrevista a la Cadena COPE recogida por Europa Press, López Miras ha indicado que Sánchez hizo público en un mitin en Albacete su "intención" de derogar el trasvase, "lo que supone dejar en la ruina a la Región de Murcia y a miles de familias que viven de la agricultura, la industria agroalimentaria" y empresas subsidiarias.

"Esa es la hoja de ruta del PSOE, lo dijeron en Albacete y lo están cumpliendo a cada paso que dan", ha indicado el jefe del Ejecutivo murciano, para quien los dirigentes socialistas "se merecen una respuesta igual de contundente" por parte de todos los partidos políticos, con independencia de su color.

En este sentido, ha apuntado que "no puede ser" que Podemos y PSOE "estén apoyando al señor Sánchez", y les ha pedido "responsabilidad, compromiso y que miren por los intereses de la Región de Murcia".

Respecto a los presupuestos de la Comunidad para 2021, el presidente murciano ha dicho que a día de hoy su equipo no tiene "ni idea" de las previsiones del Ministerio de Hacienda. "Hace unos días, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se nos dijo que nos van a dar 70 millones de euros menos" que en 2019.

Esto hace que no sea "excesivamente optimista" con el compromiso del Gobierno central pese al contexto actual, marcado por la necesidad de una mayor inversión en materias como sanidad y educación para poder combatir la crisis sanitaria, económica y social provocada por el coronavirus.

Al hilo, ha comentado que en el reparto de fondos por parte del Gobierno central "los murcianos reciben mucho menos que cualquier español", lo que genera, a su juicio, un agravio comparativo en el que los habitantes de la Región "siempre salen mas perjudicados" que los de otras autonomías.

"Yo lo que le estoy exigiendo es que tiene que hacer un reparto justo; si a España la Unión Europea le ha dado 77.000 millones de euros en función de la población, el PIB y el desempleo, el Gobierno central tiene que repartirlo de igual forma entre las comunidades", ha apostillado.

De esta forma, a la Región de Murcia le corresponden 2.165 millones de euros. El problema, en su opinión, es que "si dependemos de la decisión y arbitrariedad la hora de aprobar esos proyectos del presidente Sánchez, ya sabemos lo que va a pasar: que se los va a aprobar al País Vasco y Cataluña como contraprestación de otros intereses políticos".

En relación a la reforma del Consejo General del Poder Judicial, ha dicho que "los gobiernos que eligen a los son las dictaduras", con lo que, a su juicio, "que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias estén dando pasos" en este sentido "es antidemocrático".

Preguntado sobre la Corona, López Miras ha opinado que el Gobierno de la Nación ha entrado en "una deriva" basada en "debilitar a las instituciones del Estado", al tiempo que ha recalcado que frente a ello "va a estar el Gobierno de la Región de Murcia".

"Vamos a defender la Corona, al jefe del Estado, su imagen y la independencia de la Justicia. Frente a los ataques, el Gobierno regional va a aportar un dique de contención para mantener la democracia y la imagen de responsabilidad y compromiso que siempre ha dado el Jefe del Estado".

SE ENCUENTRA "MUY BIEN" DE SALUD

López Miras ha dicho estar "muy bien de salud", tras recordar que está guardando cuarentena tras mantener contacto con una persona que dio positivo. "Yo me he hecho las pruebas, he dado negativo y estoy perfectamente de salud", según López Miras, quien ha aprovechado las circunstancias para pedir, una vez más, "responsabilidad" por parte de todos y para recordar lo importante que es guardar la cuarentena "aunque se da resultado negativo".

Al ser preguntado por la situación en los municipios más afectados, López Miras ha destacado que los vecinos en Lorca han hecho un esfuerzo "encomiable" durante el último mes y han cumplido todas las normas establecidas, de forma que "poco a poco se va volviendo a la normalidad, eliminando las restricciones, reabriendo la hostelería y volviendo a los colegios".

En Jumilla, ha señalado que la situación también está mejorando debido a que los vecinos también han hecho un ejercicio de "responsabilidad". Así, ya se han iniciado las clases en este municipio.

En Abanilla y Fortuna, ha recordado que se ha dado un repunte en los últimos días y los alcaldes de estos municipios "alertan que se pueden deber a fiestas privadas que se están haciendo en domicilios particulares". Por eso, ha explicado que se ha restringido la movilidad y los aforos en el interior de la hostelería para que estas medidas puedan aplanar "cuanto antes" la curva de contagios, como ha sucedido en Lorca y Jumilla.

En lo que respecta al sector de la hostelería, López Miras ha reconocido que le preocupa "muchísimo" porque "genera trabajo y economía a la Región y a todo el país". Se trata, añade, del sector más castigado por la pandemia, algo que no sucede exclusivamente en la Región sino que, por ejemplo. "Es importantísimo que las administraciones establezcamos ayudas directas al sector", remarca.

A este respecto, ha destacado que el Gobierno regional ha apoyado al sector con créditos de hasta 100.000 euros, con 5,5 millones para pagar gastos fijos e impuestos. "Pero hay que ir más allá", según el presidente murciano, quien apuesta por establecer protocolos y medidas de seguridad que permitan que las restricciones no caigan siempre sobre estos negocios.

Al ser preguntado por la situación en el sector educativo, ha reconocido el "inmenso trabajo" que están haciendo todos los profesores, los más pequeños y los padres". Así, ha recordado que las clases comenzaron hace un mes y "no ha supuesto un foco de rebrotes". De hecho, explica que ha tenido que ser aislada "menos del 1% de toda la comunidad educativa", lo que significa que "están haciendo un gran esfuerzo y que se están cumpliendo todas las medidas de seguridad".

Además, ha defendido que el hecho de que los niños estén acudiendo al colegio les está permitiendo aprender "esos hábitos de seguridad y prevención".

En lo que respecta al brote detectado en el Hospital Virgen del Alcázar de Lorca, ha explicado que se realizó un rastreo, con pruebas a todos los ingresados, los familiares y los trabajadores.

Se ha mostrado "preocupado" por la situación en las residencias, porque es donde habitan "los más vulnerables", pero ha valorado que la Vicepresidencia y la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, en coordinación con la Consejería de Salud, están haciendo un "buen trabajo". De hecho, ha remarcado que Murcia es la segunda comunidad con menos incidencia en las residencias, aunque cree que esto "no nos debe hacer bajar la guardia".