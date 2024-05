López Miras: "Lo mismo que se decía de la amnistía, se dice ahora del referéndum de independencia de Cataluña"

Corrobora que el Gobierno regional presentará un recurso de constitucionalidad contra la "ley de la vergüenza"



MURCIA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha reconocido que tiene "mucha preocupación" sobre el futuro de la legislatura porque "lo mismo que se decía de la amnistía, ahora se dice del referéndum de independencia de Cataluña".

"¿Alguien duda de que si para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno hay que darles el referéndum de independencia no se les va a dar? Yo creo que esto cada vez está más claro", ha aseverado en una entrevista concedida al programa 'La mirada crítica' de Tele 5.

En concreto, al ser preguntado por lo que sucederá en la legislatura tras la aprobación de la Ley de Amnistía, López Miras ha valorado que "nada" está siendo "normal". De hecho, ha recordado que la legislatura empezó "gracias al pacto de la aprobación" de esta Ley de Amnistía.

Ha reprochado que es un Gobierno que "solo tiene apoyos para aprobar una sola ley", porque "vimos cómo la semana pasada perdió una ley, se la tumbaron; cómo tuvo que retirar otra ley; y cómo ha renunciado a presentar los Presupuestos Generales del Estado". A su juicio, "no es normal" que el "único pegamento" de un gobierno "sea la aprobación de esta ley de la vergüenza".

Igualmente, ha considerado que "no es normal" el hecho de que "la ley estrella o la ley que ha posibilitado el Gobierno de Pedro Sánchez fuera una ley imposible de hacer antes de las elecciones", en referencia a que Sánchez dijera que era "inconstitucional" si se le preguntaba por ella en campaña electoral. "No es normal que luego fuese con un encaje perfecto dentro de nuestra Carta Magna", ha criticado.

De la misma forma, ha considerado que "tampoco es normal" que Sánchez "no tuviese el valor suficiente" para estar este jueves en el debate de la Ley que "le ha hecho presidente del Gobierno". En su opinión, "debe ser un trago gordo para Sánchez y debe ser muy humillante no ser capaz de estar en el debate de la ley que te ha hecho presidente del Gobierno".

"Nada de esto es normal y yo miro la situación con mucha preocupación", según el presidente del Gobierno murciano, quien ha justificado su postura por el hecho de que "los indultos eran algo imposible de materializar, y hubo indultos". Igualmente, ha justificado su "preocupación" porque "la Ley Amnistía era inconstitucional y ahora tiene un encaje perfecto en la Constitución".

RECURSO DE CONSTITUCIONALIDAD

López Miras ha recordado que él ya anunció el pasado mes de octubre en la Asamblea Regional que iba a presentar ese recurso de constitucionalidad y el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia ya dio instrucción en noviembre a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma para "armar este recurso".

En este sentido, ha subrayado que van a esperar a que la Ley se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), porque el texto "ha sufrido algunas modificaciones durante el transcurso en el Congreso de los Diputados".

Ha recordado que las modificaciones se hacían "según la conveniencia" del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la Ley se ha ido "adaptando, llegando hasta los delitos de terrorismo, abarcando todavía a más golpistas y a más violentos, para perdonarles u olvidar lo que cometieron en aquella época".

Una vez que el texto definitivo esté publicado en el BOE, López Miras ha anunciado que empezarán "a trabajar". "Tenemos tres meses hasta la presentación del recurso de constitucionalidad", ha puntualizado.

No obstante, ha reconocido que, por "estrategia judicial", sería "importante" también conocer "si va a haber cuestiones prejudiciales" y si "hay algún pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)".

ANUNCIO DE DÍAZ AYUSO

López Miras también se ha referido al hecho de que fuera la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la encargada de anunciar este jueves este recurso de forma oficial y no el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo.

Al ser preguntado por este asunto, López Miras ha considerado que Núñez Feijóo "ha hablado numerosas veces de que el Partido Popular va a impulsar y va a liderar todas las ofensivas" contra esta Ley de la Amnistía o "ley de la vergüenza" redactada "por un fugado de la Justicia".

De la misma forma, ha recordado que él mismo anunció la presentación de este recurso en octubre, mientras que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también informó al respecto "en noviembre" y el presidente de Aragón, Jorge Azcón, también se ha pronunciado al respecto "recientemente".

Por lo tanto, ha considerado que Díaz Ayuso se "hizo eco" este jueves "de una cuestión de la que hemos hablado mucho, incluso internamente, los presidentes del Partido Popular". "Más que anuncio, yo creo que transmitió algo que ya se ha ido diciendo durante los últimos meses", según López Miras, que no ha dado "mayor importancia" a esto.

AMBIENTE EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al ser preguntado por el ambiente que se vivió este jueves en el Congreso de los Diputados durante la sesión en la que se aprobó la Ley de Amnistía y los insultos que se escucharon en la Cámara Baja, López Miras ha señalado que "luego nos sorprendemos cuando hay algún sondeo de la opinión pública y dicen que los políticos son el principal problema para la ciudadanía".

"Y no me extraña viendo esto", según el presidente del Gobierno murciano, quien ha considerado que "nadie" que "respete las reglas parlamentarias"; que "respete las instituciones del Estado como pueden ser las Cortes Generales"; que tenga un "mínimo de pudor" a la hora de transmitir a la opinión pública lo que hacen los representantes de los ciudadanos "puede estar de acuerdo con lo que se ve".

Y es que ha valorado que "hay expresiones y actitudes que son propias de la barra de un bar pero no del parlamento de todos los españoles". A su juicio, esto "merece una profunda reflexión" y además ha emplazado a "ver quién lo hace y qué partidos" tienen estas actitudes, algo que a su parecer ha quedado "meridianamente claro" en las imágenes de la sesión del Congreso.

"Desde luego, a mí no me gusta nada y creo que como a la mayoría de ciudadanos", según López Miras. "Nadie está más en contra que yo de la ley de la vergüenza, de la Ley de la Amnistía; y nadie está más en contra que yo de que hayan humillado a las instituciones del Estado y al conjunto de los españoles".

"Nadie está más en contra que yo, por ejemplo, de que una ley redactada por un huido de la justicia suponga la ruptura de la igualdad de todos los españoles, pero desde luego estas no son formas porque se pierde toda la razón", ha aseverado. "Ahí no me van a encontrar nunca", ha afirmado.