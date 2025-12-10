López Miras no deberá comparecer en la Asamblea Regional dos veces al mes al rechazar esta la reforma del Reglamento

Archivo - El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras,durante una comparecencia ante el pleno de la Asamblea Regional - CARM - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional ha rechazado en su Pleno de este miércoles la propuesta de modificación puntual del Reglamento de la Cámara presentada por PSOE y Grupo Mixto para garantizar por norma al menos dos sesiones de control al mes al presidente del Consejo de Gobierno y a los consejeros.

La socialista Carmina Fernández ha defendido que se trataba de fijar "un mínimo democrático" para que el control al Ejecutivo no dependiera "del capricho de una mayoría" y ha acusado al PP de utilizar las lagunas del Reglamento para "blindar" al presidente López Miras, "evitar el control parlamentario y silenciar a la oposición". Ha denunciado retrasos de meses e incluso años en las respuestas a las solicitudes de información, lo que ha obligado, según ha dicho, a acudir a los tribunales por vulneración de derechos fundamentales de los diputados.

La diputada María Marín (Grupo Mixto) ha recordado que el control al Gobierno es la función fundamental de la Asamblea y ha calificado al Ejecutivo murciano como "el menos controlado de España", citando un artículo de prensa comparativo de las sesiones de control en las comunidades. Ha señalado que mientras en Baleares se celebran cuatro sesiones mensuales, en Madrid tres y en comunidades como Andalucía, Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha entre dos y tres, en la Región de Murcia "solo una", y ha reprochado que hasta cinco consejeros no hayan llegado a intervenir en Pleno durante el curso pasado.

Desde el PP, Joaquín Segado ha rechazado la iniciativa y ha acusado a PSOE y Grupo Mixto de intentar "rediseñar el reglamento para que la Asamblea funcione al ritmo de sus obsesiones y no al ritmo de las necesidades de la Región". Ha calificado la propuesta de "populista", al vender "como más control lo que en realidad es más bronca y bloqueo", y ha asegurado que es "rotundamente falso" que el presidente no comparezca, defendiendo que es "uno de los que más viene a rendir cuentas de toda España". Además, ha recordado que, vía Junta de Portavoces, ya se ha ordenado la celebración de dos sesiones de control al mes y ha reivindicado un Reglamento "estable, serio y equilibrado".