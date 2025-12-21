López Miras, nombrado socio de honor de la Asociación de Antiguos Alumnos Maristas de Murcia

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, fue nombrado hoy socio de honor de la Asociación de Antiguos Alumnos Maristas de Murcia (Ademar) - ANGELA ORTIZ

MURCIA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, fue nombrado hoy socio de honor de la Asociación de Antiguos Alumnos Maristas de Murcia (Ademar), durante un acto celebrado en el Colegio Maristas La Merced de Murcia. En dicho acto también fueron distinguidos como socios de honor el alcalde de Murcia, José Ballesta, y la antigua alumna Beatriz Díez de Revenga.

Durante su intervención, López Miras agradeció la distinción a la Junta Directiva de la Asociación y a su presidente, Rafael Melendreras, y puso en valor que "tras muchas generaciones, en estas aulas se sigue enseñando y fomentando el ideario Marista, que está marcado por un mensaje de excelencia en la formación y la fe".

Asimismo, el jefe del Ejecutivo regional destacó la implicación de Ademar y del profesorado de los centros Maristas en ese proceso de formación, y recordó que la educación constituye un elemento clave "para que nuestros jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida con éxito en el futuro".