López Miras ofrece "mano tendida" y pide "unidad para defender la Región y superar los niveles de crecimiento previos a

CARTAGENA (MURCIA), 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha ofrecido su "mano tendida" y ha pedido a los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional "unidad y ser una sola voz para defender la Región de Murcia, así como para superar los niveles de crecimiento económico y de empleo que registrábamos antes de la pandemia". Durante la segunda sesión del Debate sobre el estado de la Región, el presidente de la Comunidad ha afirmado que "el futuro de todos los murcianos está en juego y necesitamos avanzar juntos".

López Miras ha apelado a esa unidad a la hora de defender "una financiación justa, el reparto no discriminatorio de los fondos europeos o el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura. No es el Gobierno de la Región de Murcia el que exige todo esto, sino el pueblo de la Región de Murcia, una mayoría clara cuyo sentir recogemos".

En este sentido, López Miras ha expresado su voluntad de "llegar a acuerdos" y ha animado a que "este año sea recordado como el año en que todos nos dimos la mano, al margen de ideologías, al margen de sectarismos, para trabajar sin descanso por el futuro de la Región de Murcia". Así, insistió en que "aquel que trate de evitar el desarrollo y la prosperidad de la Región, no sólo fracasará estrepitosamente, sino que tendrá que dar cuenta de ello a sus habitantes".

LA SESIÓN "NO PERTENECE A QUIEN MÁS GRITA"

El presidente de la Comunidad ha señalado que la sesión "no pertenece a quien más grita". Así, se ha mostrado "sorprendido" tras escuchar las declaraciones de la portavoz de la formación morada, María Marín, y ha preguntado a sus compañeros de bancada "por qué esta señora de Podemos está mintiendo y está tan exaltada diciendo que la he amenazado".

"Mis compañeros de bancada me han dicho que no me preocupe porque es su estrategia: ella aparece, se exalta mucho, se sulfura y dice que la amenazamos; luego cogen esos 20 segundos y los ponen en sus redes sociales, los viralizan para victimizarse", según López Miras, quien dice haberse quedado "más tranquilo" tras conocer esto.

En este sentido, ha dicho haber preguntado a sus compañeros de bancada 'popular' si puede decir con su voz "atercipelada" y "con toda la dulzura del mundo" que si la portavoz de Podemos, María Marín, "no se escuda en la inviolabilidad que le da el atril de la Asamblea, si hace las mismas declaraciones injuriosas en el exterior del parlamento" y le "calumnia", la denunciará y "seguramente será condenada". "Me han dicho que sí, que eso puedo decirlo sin problema", ha afirmado.

"NO NOS CONFORMAMOS CON RECUPERAR LOS NIVELES DE PRINCIPIOS DE 2020"

López Miras ha señalado que el Debate "puede ser, quizá, el más importante de la historia que nos ha tocado vivir" si se tiene en cuenta "el inmenso sufrimiento que hemos padecido cuantos vivimos en la Región". "Es nuestro deber reconocer lo que ha sucedido, qué se ha hecho y qué falta por hacer", ha señalado.

Ha destacado que salvar vidas "ha sido el principal objetivo de toda la sociedad de la Región durante el último año y medio" y la Comunidad afronta los próximos meses "con la convicción de un grupo que ha fortalecido sus vínculos, que se ha hecho más fuerte, que es conocedor de sus enormes posibilidades cuando avanza de forma conjunta".

"Esa es hoy mi ilusión y la ilusión de un millón y medio de personas: saber que su trabajo da frutos; que ningún objetivo, por difícil que parezca, es inalcanzable cuando todos vamos en la misma dirección". Por tanto, cree que "comenzamos una etapa de crecimiento que va a ir más allá de la recuperación sanitaria, social, económica o del empleo".

Ha afirmado que su objetivo es "mucho más ambicioso". Así, ha destacado que "volver a inicios de 2020 nos colocaría en cabeza del crecimiento o la creación de empleo", pero cree que "conformarnos con eso, sería en realidad un retroceso" porque "los próximos dos años van a hacer posible ir más allá y crecer más".

Ha trasladado al secretario general del PSRM, Diego Conesa, que recoge su "guante" y ha asegurado que llegarán a acuerdos si su voluntad es "sincera".

"Lo que es historia es que estuvimos con quienes sufrían mientras otros se ocupaban de medrar y de preocuparse más de su bienestar que de remediar los terribles efectos de la pandemia", según López Miras, quien cree que la sociedad, hoy, "afortunadamente es más madura, más fuerte y está más unida".

Por primera vez en muchos meses, ha destacado que la ciudadanía "tiene ante sí fundados motivos para el optimismo y la esperanza" por saber que la evolución de la actual situación de la crisis "va a ser positiva y que se abre, con ello, nuevas vías para un crecimiento sólido al corto plazo".

"Hemos sentado las bases para alcanzar en los próximos dos años un crecimiento y una generación de empleo que devuelva la ilusión a miles de familias que hoy buscan un puesto de trabajo, un futuro", ha añadido, para citar entre sus metas prioritarias "la estabilidad en el empleo, la mejora en los salarios y la plena igualdad". De cara a ese objetivo de dinamización económica, López Miras ha señalado que el Gobierno regional "está fuerte y estable, dispuesto a seguir haciendo de la Región de Murcia un paradigma de libertad".

En relación a la gestión sanitaria de la pandemia, el responsable autonómico destacó que "el final está más cerca, pero no podemos abandonar la prudencia. Debemos evitar una vuelta atrás por la llegada de nuevas variantes del virus sin tener a nuestra población plenamente inmunizada".

Asimismo, López Miras afirmó que "la vacunación y la progresiva inmunización de nuestra población han abierto ante nosotros una clara vía de esperanza, pero es necesario recordar que la pandemia no ha acabado", y que "será necesario seguir extremando las precauciones".