López Miras ofrece a Vox llegar a "grandes acuerdos" e insta a no caer en el "fetichismo del sillón"

Afirma que la política no puede ir por detrás de los cambios tecnológicos, sociales, económicos y climáticos



CARTAGENA (MURCIA), 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia de la Comunidad, Fernando López Miras, ha afirmado que el Grupo Parlamentario Popular "aspira a poder alcanzar numerosos acuerdos con Vox" en el marco de la actividad legislativa que "no serán solo repartos de sillones con buenas intenciones, sino reformas con impacto directo en el funcionamiento de nuestra sociedad".

Por ello, ha instado a los parlamentarios a no caer "en el fetichismo del sillón" y se ha mostrado convencido de que un fracaso en su investidura "decepcionaría" a los votantes de Vox, por lo que ha invitado a abandonar "posturas maximalistas".

López Miras ha hecho estas declaraciones en la Asamblea Regional durante su intervención en la primera sesión del debate de investidura, en la que ha pronunciado un discurso sin límite de tiempo para exponer su programa de gobierno y solicitar la confianza de la Cámara.

"La mayoría de los ciudadanos nos los piden, y estoy seguro de que podré contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Vox para aquellos asuntos que resulten de interés general", según López Miras.

Ha advertido que la sesión de investidura es la "cumbre de la democracia parlamentaria", pero ha aclarado que "no es su base ni tampoco sus pilares". "Por eso no deja de resultar sorprendente el excesivo empeño que a veces ponen los partidos políticos en negociar esta votación, sobre todo, cuando no hay mayorías alternativas que articular", ha aseverado.

"UNA VICTORIA CLARA"

López Miras ha esgrimido la "victoria clara" lograda por el PP en las pasadas elecciones autonómicas, en las que obtuvo el mayor número de escaños, superando al principal partido de la oposición en 8 escaños y 115.300 votos.

Por ello, ha instado a "asumir y respetar la voluntad de la ciudadanía" y ha considerado que "es el momento de abandonar las posiciones maximalistas". "Fuera de la burbuja de la vida de partido, preocupa más la subida del precio de los alimentos que el reparto de consejerías", ha subrayado.

A su juicio, es "necesario un entendimiento" y ha recordado que "investir a un presidente no es otorgarle un cheque en blanco". De hecho, ha recordado que "el poder legislativo tiene entre sus funciones esenciales el control de la acción del Consejo de Gobierno, así como la aprobación de los presupuestos".

EJES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO PARA "ANTICIPARSE AL FUTURO"

López Miras ha anunciado un plan basado en 5 ejes estratégicos. El primero de ellos es la modernización del sistema educativo, con una serie de acciones que tendrán como uno de sus objetivos centrales "reducir las tasas de fracaso y abandono escolar, mediante una correcta atención a las necesidades de apoyo educativo". Otra meta de este eje es innovar en el diseño de titulaciones, con programas más flexibles y duales, especialmente en el ámbito de la FP.

También ha planteado como pilar de su programa la modernización económica y productiva, "apostando por la innovación y el desarrollo tecnológico, promoviendo el binomio ciencia-empresa, impulsando el turismo y creando un entorno propicio para el crecimiento de empresas innovadoras de alto valor añadido".

El tercero de los ejes ha sido la modernización administrativa, promoviendo una administración pública "eficiente, transparente y responsable", algo que pasa por la "simplificación y la digitalización inclusiva de los procedimientos". Además, también se ampliarán los sistemas de Open Data y Big Data para mejorar la transparencia administrativa.

El cuarto eje es el de protección del medio ambiente, y en especial del Mar Menor. En este punto, que incluye la reivindicación de un Plan Hidrológico Nacional "que incluya la construcción de las infraestructuras hídricas necesarias y que consolide las ya existentes, como el trasvase Tajo-Segura". Sobre el Mar Menor, ha asegurado que "garantizaremos su protección y su regeneración, apostando por la colaboración entre administraciones".

Como quinto eje, ha presentado un pacto intergeneracional por la juventud, abordando factores tan importantes para este colectivo como la emancipación temprana, el desempleo, el respaldo financiero para sus proyectos, el retorno del talento a la Región o el compromiso con la salud mental.

15 MEDIDAS A IMPULSAR EN LOS PRIMEROS 100 DÍAS

López Miras ha dado a conocer que en los primeros 100 días de su Gobierno impulsará "un completo paquete de 15 acciones" que incluyen una nueva bajada de impuestos: concretamente la eliminación del impuesto de sucesiones hasta el grupo 3, es decir, hermanos, tíos y sobrinos.

También ha anunciado que se pondrá en marcha la Estrategia de Protección de la Maternidad y la Conciliación, con medidas que fomenten la natalidad y la conciliación para las familias de la Región de Murcia. Dicha Estrategia incluirá la Ley Integral de Apoyo a las Familias.

Entre esas medidas se recogen, además, una Ley de Atención a la Diversidad; la Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado; el Plan de Financiación Plurianual para las Universidades Públicas; una nueva Estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación; la cuarta Ley de Simplificación Administrativa; y la puesta en marcha el Centro Regional de Formación Profesional La Conservera en Ceutí, como epicentro de la innovación de la FP.

También ha citado la Agencia de Transformación Digital, pionera a nivel nacional; el Centro de Atracción de Inversiones Extranjeras, o las ayudas de hasta 150 euros para que los jóvenes de 18 a 23 años adquieran equipos informáticos vinculados a su formación.

Ese paquete de iniciativas también desplegará un seguro contra el impago del alquiler para pequeños propietarios que ofrezcan bajo este régimen su vivienda vacía, lo que sacará al mercado parte de las más de 194.000 viviendas disponibles; la creación de 64 plazas de profesionales para reforzar el área de Salud Mental; un Plan de Mejora de la Seguridad Ciudadana, y la exigencia al próximo Gobierno central de la recuperación del Plan de Vertido 0, "que nació del consenso de todas las partes implicadas y mejorará la coordinación entre las administraciones con competencias en el Mar Menor", ha indicado López Miras.

5 MEDIDAS URGENTES ANTES DEL 31 DE JULIO

Además de las acciones a desarrollar en el plazo aproximado de tres meses, ha explicado que "no hay tiempo que perder, y creo que ni siquiera debemos darnos 100 días para adoptar las medidas más urgentes para la Región".

Por ello, se ha comprometido a que antes del 31 de julio estarán en marcha actuaciones como la implantación de la jornada de 35 horas. En Educación, López Miras ha anunciado que "realizaremos más de 1.000 contrataciones que reforzarán la calidad de la enseñanza".

De igual forma, la Comunidad abrirá una nueva convocatoria del bono de ayuda a las hipotecas "con la mirada puesta especialmente en las familias numerosas y monoparentales". Dentro de este paquete de medidas más urgentes, y en beneficio de los agricultores cuyas explotaciones están en el ámbito de aplicación de la Ley del Mar Menor, el Gobierno regional aprobará una prórroga para facilitarles la contratación de una entidad colaboradora de la administración agraria de la Región, ya que el plazo para hacerlo finalizaría este mes de julio.

López Miras ha dado a conocer, igualmente, que "financiaremos hasta el 100% de la cotización a la Seguridad Social del primer trabajador indefinido que contrate un autónomo y bonificaremos el 50 por ciento de la cuota para autónomos durante el tercer año, toda vez que en los dos primeros la cuota en la Región es cero".

La última de estas medidas a más corto plazo es un Plan para el Comercio que incluirá ayudas para los negocios con mayor antigüedad de la Región, aquellos con al menos 50 años de historia, "y que necesiten un empujón para adaptarse a los nuevos tiempos".