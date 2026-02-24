López Miras y su partido cargan contra Alamany (ERC) por sus palabras contra la Región de Murcia

MURCIA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de la Región de Murcia ha cargado contra la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Elisenda Alamany, después de que afirmara en una entrevista radiofónica que "el problema de Salvador Illa es que se presenta y se cree que está gobernando en Murcia, y está gobernando en Cataluña. Este es un país con ambición".

A través de la red social 'X', el presidente del PP y de la Región de Murcia, Fernando López Miras ha contestado a Alamany en catalán: "Quan deixin Catalunya feta un solar, els seus fills viuran a Múrcia", lo que significa que "cuando dejen Catalunya hecha un solar, sus hijos vivirán en Murcia".

Por su parte, el consejero de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia, Víctor Marín, respondió en su cuenta de X que para gobernar la Región, "Salvador Illa o quien se lo proponga, lo primero que tendría que aprender es que en esta tierra no miramos a nadie por encima del hombro, sino a la cara. Sean de donde sean".

Igualmente, el titular de Economía, Hacienda y Administración Digital, Luis Marín, también respondió a la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Elisenda Alamany, diciéndole que ya quisiera ella, "a la que deben conocer en su casa, vivir en la Región de Murcia".

"Quédese en su tierra, señora, mientras le dure la ensoñación. Y después, si quiere venir a visitarnos, no hace falta que traiga el pasaporte", le espetó.

Por su parte, la diputada del PP en el Congreso, Miriam Guardiola, recordó también que la casa regional más antigua de Barcelona "es la de Murcia, Región de Murcia". "Y en Cataluña afortunadamente viven españoles de todas partes de España mal que les pese a algunos", dijo en su cuenta de X, pidiendo, al mismo tiempo, "más respeto".

El PP de la Región, en su cuenta de X, criticó también "el supremacismo del independentismo catalán, bien regado por Pedro Sánchez, con el dinero de todos y con el aplauso entusiasta de Lucas y los socialistas de la Región".