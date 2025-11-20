López Miras pide acelerar las obras del Corredor Mediterráneo en la Región ante los "continuos" retrasos

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en Valencia en el octavo Acto Empresarial por el Corredor Mediterráneo - COMUNIDAD

MURCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha participado este jueves en Valencia en el octavo Acto Empresarial por el Corredor Mediterráneo, donde ha vuelto a reclamar al Gobierno de España que acelere las obras de esta infraestructura "fundamental para el futuro, ya no sólo de la Región de Murcia, sino del Levante y de toda España".

López Miras ha advertido que "el Corredor no está terminado y en lo que se refiere a la Región de Murcia va con mucho retraso", por lo que le preocupa "que nos quedemos atrás".

Y es que, ha afirmado, "el Corredor Mediterráneo sólo tiene sentido si conecta Algeciras con el centro de Europa y, por supuesto, si pasa por la Región de Murcia, y ahí vemos mucho retraso".

Preocupa especialmente la situación de Cartagena, dado que "no tenemos información sobre los plazos", y se ha reafirmado en que "si el Corredor no pasa por Cartagena, no será Mediterráneo".

Asimismo, López Miras ha lamentado que el tramo en Lorca "también va con mucho retraso", lo que demora la conexión de la Región con Andalucía. El Guadalentín se ve especialmente perjudicado "y se ha convertido en una isla ferroviaria", por el hecho de que se acumulan más de cuatro años sin línea de cercanías entre Murcia y Águilas, a raíz de las obras del AVE en Lorca.

El presidente ha puesto el foco igualmente en la alta velocidad y en la necesidad de reforzar los servicios ya existentes: "Hay que mejorar las conexiones de AVE entre Murcia y Madrid en cuanto a la duración y las frecuencias de los trayectos".

En cuanto a la fecha de 2027 como plazo de finalización definitiva del Corredor Mediterráneo, López Miras ha expreado sus dudas: "Ojalá sea así, pero viendo cómo van las obras, creo que es imposible. Nos dicen que esa conexión Lorca-Almería estará en 2027, y eso esperamos, pero esa fecha para Cartagena es imposible y si el Corredor Mediterráneo no llega a Cartagena no va a ser Mediterráneo".

El Movimiento '#QuieroCorredor', impulsado por la Asociación Valenciana de Empresarios, ha reunido en Valencia a más de 2.500 empresarios y representantes de la sociedad civil de toda España.

Se trata del último de los actos multitudinarios centrados en la reivindicación del Corredor Mediterráneo, aunque seguirán llevándose a cabo seguimientos periódicos de las obras, acciones territoriales y campañas de sensibilización.