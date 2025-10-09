López Miras pide "máxima precaución" a la ciudadanía ante el aviso rojo por lluvias de este viernes

MURCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha instado a la población a que actúe con "la máxima precaución" ante el aviso de nivel rojo por lluvias decretado para este viernes por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el Campo de Cartagena y Mazarrón.

"Tenemos que estar prevenidos ante la alerta roja que la Aemet ha emitido para mañana", ha dicho López Miras, que ha apelado a la "prudencia de todos" para "evitar cualquier riesgo".

El máximo dirigente regional ha indicado que el cierre de centros educativos y sociales en la jornada de este viernes en varios municipios es "una medida que se toma desde el Gobierno de la Región de Murcia de forma preventiva con el objetivo también de reducir desplazamientos".

Asimismo, ha apelado "a la responsabilidad ciudadana" para evitar "desplazamientos innecesarios", atender las disposiciones e indicaciones de Protección Civil y la Policía y solo dar validez a "lo que se transmita por canales oficiales".

"Toda prudencia es necesaria y sé que la población va a estar, una vez más, extremándola para evitar cualquier riesgo y hacer frente a las inclemencias meteorológicas", ha subrayado el jefe del Ejecutivo regional.