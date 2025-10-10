López Miras pide "prudencia" este viernes ante el aviso rojo por lluvias: "Hoy se espera lo peor del temporal"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, protagoniza el foro autonómico, ‘La España vertebrada’, organizado por el diario ‘El Mundo’, a 30 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MURCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha pedido "prudencia" este viernes debido al aviso de nivel rojo por lluvias decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el litoral de Murcia y Alicante durante todo el día.

"Hoy se espera lo peor de este temporal en la Región de Murcia. Prudencia, por favor", ha esperado el presidente autonómico en un mensaje en la red social X, que ha recogido Europa Press.

López Miras también ha pedido "precaución al circular" en coche y ha informado de que a esta hora permanece cerrada la carretera RM-F51 en la localidad de Torre Pacheco. Además, ha detallado que la autovía de La Manga (RM-12) presenta dificultades a la altura del camping.