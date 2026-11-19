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CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "vender España" para mantenerse en el poder, tras las declaraciones del expresidente de la Generalidad de Cataluña Carles Puigdemont sobre el proceso de negociación con el jefe del Ejecutivo.

"Cuando alguien lee las palabras de Puigdemont, las declaraciones y esa entrevista de Puigdemont, y cómo habla del proceso de negociación con Pedro Sánchez, es desolador. Se te cae el alma a los pies. Es impensable", ha afirmado este jueves en Cartagena.

López Miras ha señalado que "la mayoría de los españoles pensaba que era imposible que cualquier persona, pero mucho más el presidente de todos los españoles, fuese capaz de vender España de esa manera y a las primeras de cambio".

"Se sentó con un golpista, con alguien que intentó ejercer un golpe de Estado contra España y a las primeras de cambio puso las instituciones españolas a sus pies", ha añadido.

El dirigente 'popular' ha considerado que las declaraciones de Puigdemont son "la crónica de estos ocho años de Pedro Sánchez", a quien ha acusado de estar "preocupado exclusivamente por su supervivencia", priorizando "su supervivencia política y personal a la fortaleza del Estado y a España".

"Es increíble pero cierto ver cómo a las primeras de cambio Pedro Sánchez cedió, vendió España a los enemigos de España", ha afirmado, antes de añadir que Puigdemont cuenta públicamente cómo incluso ellos se sorprendieron de que Sánchez decidiese "cederlo todo a cambio de mantenerse en el sillón, a cambio de estar en la Moncloa".