López Miras (PPRM) reprocha a Sánchez que exhiba una bandera de España "que llevan pisoteando ocho años"

TOTANA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente del PPRM, Fernando López Miras, ha criticado este lunes en Totana que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, enarbole la bandera de España en actos de partido "a la desesperada", tras considerar que se trata de la enseña nacional que desde el PSOE "llevan pisoteando durante ocho años".

A preguntas de los periodistas en un acto en Totana, López Miras ha afirmado que la bandera "es de todos", pero ha reprochado al jefe del Ejecutivo que "ha trabajado muy poco por que esa bandera tenga futuro", y que con su gestión "ha perjudicado mucho al país que representa".

En clave electoral de cara a los comicios generales del próximo 29 de noviembre, el dirigente 'popular' ha sostenido que "España hoy está peor y los españoles viven peor" que hace ocho años.

A este respecto, ha señalado que los ciudadanos pagan "un 18% más de impuestos" tras más de un centenar de subidas fiscales, y ha denunciado el encarecimiento de la cesta de la compra --con alzas que ha cifrado entre el 70% y el 90% en productos básicos-- y del combustible.

Asimismo, ha advertido de que la vivienda ha pasado de ocupar el puesto decimosexto entre las preocupaciones de la ciudadanía hace ocho años a convertirse en "el primer problema para todos los españoles", con un incremento del 50% en los precios del alquiler, lo que transforma este bien en "inaccesible para nuestros jóvenes y para las familias que más lo necesitan".

Respecto a la crisis migratoria en Ceuta, López Miras ha asegurado que el Ejecutivo autonómico no cuenta con "ningún contacto" ni "ninguna información oficial" sobre un posible traslado de migrantes hacia la comunidad, situación que ha atribuido a la "incapacidad manifiesta" del Gobierno de Sánchez para gestionar lo que ha calificado como una "invasión" y "un ataque a la integridad territorial".

Según ha criticado en sus declaraciones, el Ejecutivo central desconoce tanto la cifra de personas que accedieron de forma irregular a la ciudad autónoma como cuántas permanecen en sus calles, sin precisar "si son 15.000, 20.000 o 25.000".

Además, ha reprochado a Sánchez que se marchase "de vacaciones" en agosto frente a las visitas frecuentes a Ceuta de Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que se intente "proteger" o "justificar" la actuación de Marruecos y ha puesto en valor la intervención del Gobierno del expresidente 'popular' José María Aznar en el islote de Perejil como ejemplo de defensa de la soberanía nacional.