López Miras pregunta "contra quién" es la huelga general convocada 48 horas antes de la campaña electoral - CARM

MURCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha preguntado este miércoles, ante la convocatoria de una huelga general 48 horas antes del inicio de la campaña electoral del 29 de noviembre, "contra quién es esta huelga general" y ha señalado que "la huelga general se hace contra los gobiernos".

López Miras se ha pronunciado así durante su visita a la feria Fruit Attraction, donde ha sido preguntado por la convocatoria de huelga general.

"Hay fecha para la huelga general, apenas 48 horas antes de que empiece la campaña electoral. Algo inaudito", ha señalado, antes de plantear que "a todos nos vienen dos preguntas a la cabeza". "La primera, ¿contra quién es esta huelga general?", ha dicho.

En este sentido, ha afirmado que se trata de "una huelga general contra Pedro Sánchez, contra quien lleva ocho años gobernando España y ha tenido en su mano todas las políticas de vivienda".

"¿Y por qué ahora?", se ha preguntado López Miras, quien ha considerado "sorprendente" e "inaudito" que se convoque una huelga "apenas 48 horas antes de que empiece la campaña electoral".

Preguntado por si la convocatoria puede afectar al desarrollo de la campaña electoral, ha afirmado que "va a afectar" y ha añadido que, a su juicio, la huelga "se convoca para que incida en la campaña electoral". "Los sindicatos tienen que quitarse las máscaras", ha señalado, antes de advertir de que "cuando se pierde la coherencia, se pierde la credibilidad".

"Van a tener que dar muchas explicaciones porque, como digo, llega el momento de la verdad, el 29 de noviembre va a ser el momento de la verdad y aquí tienen que quitarse la máscara a todos", ha manifestado.

SOBRE VIVIENDA

Por otro lado, preguntado por el decreto de vivienda y la posible aprobación por la Diputación Permanente, López Miras ha afirmado que lo que pretende hacer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "al más puro estilo del sanchismo, trilerismo y la mentira".

"Sánchez es un mentiroso", ha señalado, antes de hacer referencia a distintos compromisos atribuidos al presidente del Gobierno. Así, ha afirmado que Sánchez llegó al Gobierno diciendo que "no iba a indultar a los separatistas catalanes" y que "lo primero que hizo fue indultos", mientras que también ha señalado que dijo "que con Bildu no" y que posteriormente "Bildu presentó la ley de vivienda del Gobierno de España".

López Miras ha afirmado que "el Gobierno de Sánchez se basa en la mentira, en el trilerismo, en el engaño" y ha señalado que con los decretos de vivienda pretende "hacer lo mismo, ser un trilero y engañar".

A su juicio, el Gobierno pretende "colar por la puerta de atrás dos decretos a los que el Congreso de los Diputados ya les dijo que no estaba de acuerdo".

"La mejor alegación, el mejor recurso a esos dos decretos de vivienda llegará el 29 de noviembre", ha concluido.