López Miras: "El presidente Vivas está supliendo en Ceuta la ausencia del Gobierno de España"

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, y el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante el ‘Desayuno informativo del Fórum Europa’ - CARM

MURCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha puesto este lunes en valor la "labor intachable, la altura política y el compromiso" del presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ante la crisis que atraviesa este territorio, y ha destacado que con su actuación "está supliendo la ausencia del Gobierno de España".

López Miras ha realizado estas declaraciones antes de asistir en Madrid al 'Desayuno informativo del Fórum Europa', protagonizado por el propio Vivas y organizado por Nueva Economía Fórum.

El máximo responsable de la Comunidad ha denunciado que "el Gobierno de Sánchez ha estado desaparecido 39 días en la crisis de Ceuta" y ha afirmado que las críticas del Ejecutivo central a otras administraciones "buscan tapar su incapacidad, la falta de información y también la opacidad".

López Miras ha mostrado su preocupación por la situación de las familias ceutíes ante el inicio del curso escolar. En este sentido, ha destacado "el miedo y la inseguridad" que reflejan estos días "las declaraciones y las intervenciones de los padres, de las madres y de los alumnos" que esta semana regresan a las aulas.

"Que nos tengamos que acostumbrar a que en España deba haber Policía o seguridad privada en la puerta de los colegios para que los niños empiecen el curso escolar me parece inconcebible e inaceptable", ha afirmado López Miras, quien ha resaltado que frente a escenarios de este tipo "está luchando el presidente Vivas".

"DE VACACIONES Y CON LA ÚNICA PATRULLERA EN LOS TALLERES"

Preguntado por la eventual acogida de menores por parte de las comunidades autónomas, López Miras ha subrayado que "no es la solución", ya que "no podemos legitimar una acción teledirigida de invasión. La solución es que todos los que llegaron retornen a su país, y si son menores, mucho más importante, porque tienen que estar con sus familias", ha enfatizado.

Además, ha sostenido que "una gran cantidad de menores" han llegado este año a la Región de Murcia "a través de narcolanchas, de embarcaciones ultrarrápidas tripuladas por encapuchados".

Asimismo, ha criticado que, "pese a existir informes de la Policía Nacional advirtiendo a Sánchez de que esto va a pasar", el presidente del Gobierno "no sólo no hace nada, sino que se va de vacaciones dejando la única patrullera de la Guardia Civil de la Región de Murcia en los talleres, sin estar operativa".