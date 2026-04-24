López Miras prioriza la legalidad frente a la "prioridad nacional" exigida por Vox

Archivo - El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

LORCA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha priorizado este viernes la legalidad frente a la "prioridad nacional" exigida por Vox en materia de ayudas sociales, servicios públicos, programas de vivienda y acceso al sistema de prestaciones y pensiones públicas.

A preguntas de los medios de comunicación en un acto en Lorca, López Miras ha insistido en que "más allá" de lo que "crean o dejen de creer" los políticos sobre determinado asunto, "lo importante" es "lo que los servicios jurídicos puedan decir" respecto a su encaje en la marco legal.

"Cualquier acción de cualquier representante público tiene que estar dirigida por la prioridad legal y constitucional. Cualquier cosa que esté al margen de la ley no se puede hacer y en eso se basa un Estado de Derecho", ha señalado el dirigente regional, quien ha remarcado que "quien hace cosas que están fuera de la ley son los delincuentes".

"Un responsable público no puede hacer nada que esté al margen de la ley. Mientras que esté dentro de la ley, se puede estudiar todo", ha sostenido López Miras.