López Miras y Rebeca Pérez participan este 2 de septiembre en la concentración de Murcia en apoyo a Ceuta

Cartel de la concentración por Ceuta convocada en Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha confirmado, a través de sus redes sociales, que el próximo miércoles, 2 de septiembre, participará en la concentración convocada en Murcia para mostrar el apoyo y solidaridad con la ciudad de Ceuta.

"Me sumo con Rebeca Pérez a la concentración convocada en Murcia para mostrar nuestro apoyo y solidaridad. Estaremos al lado de los ceutíes, unidos en defensa de la integridad territorial y la soberanía de España", ha dicho López Miras.

Asimismo, el presidente murciano ha animado a todos los ciudadanos a participar en las convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La concentración de Murcia está convocada a las 20.00 horas.