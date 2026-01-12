López Miras se reúne con los trabajadores de Sabic y exige a la empresa un plan de recolocación

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, junto a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, recibe al comité de empresa de Sabic - CARM

MURCIA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha mantenido este lunes una reunión con el comité de empresa de Sabic, tras el anuncio del cierre de una de las dos plantas que la multinacional saudí tiene operativas en La Aljorra (Cartagena).

López Miras, que ha estado acompañado por la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha confirmado que el Ejecutivo autonómico "ya ha exigido y va a seguir exigiendo a la empresa un plan de recolocación de trabajadores", según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

"No pueden dejar a los trabajadores de Cartagena en la calle", ha afirmado el presidente, quien ha subrayado que "vamos a ser muy exigentes y vamos a trabajar junto al comité de empresa para reivindicar y exigir que se mantengan esos puestos de trabajo".

Igualmente, López Miras ha resaltado que "nos preocupa mucho la situación en la que quedan todos los trabajadores, pero muy especialmente aquellos amenazados por quedarse sin empleo".

Arroyo, por su parte, ha trasladado a los trabajadores un mensaje de seguridad y acompañamiento, subrayando que la prioridad del Gobierno municipal es evitar la destrucción de puestos de trabajo.

"Estamos hablando de un empleo estable, de calidad y muy cualificado. Nuestra exigencia a la empresa es que no se destruya empleo y que, en el caso de que se lleve a cabo una regulación, se respete un plan social que permita a los trabajadores seguir adelante, tal y como se hizo en procesos anteriores", ha señalado.

MESA DE FORMACIÓN DE NUEVAS INDUSTRIAS

Como medida de choque, el Ayuntamiento de Cartagena pondrá a disposición de los trabajadores la Mesa de Formación para las Nuevas Industrias, con el fin de adaptar la alta especialización de la plantilla de Sabic a las necesidades de las empresas que se están expandiendo en el municipio.

"En Cartagena estamos creando oportunidades reales en la transformación hacia las energías renovables y la industria de la seguridad y la defensa", ha explicado la alcaldesa, que ha destacado que el Valle de Escombreras y el Campo de Cartagena "están en pleno crecimiento gracias al nuevo Plan Industrial de la Región de Murcia y a las facilidades del Plan General", que incluye una ampliación de edificabilidad del 30% para fomentar inversiones.

El Ayuntamiento de Cartagena ha indicado en una nota de prensa que mantendrá un contacto permanente con el comité de empresa para realizar un seguimiento "exhaustivo" de la información que aporte la compañía y asegurar que "se respeten los derechos de todas las familias afectadas".