López Miras subraya que el Hospital Veterinario de la UCAM consolida el liderazgo de la Región en este tipo de formación

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras; la presidenta de la UCAM, María Dolores García, y el consejero de Universidades, Juan María Vázquez, durante su visita a las instalaciones del Hospital Veterinario - CARM

MURCIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha inaugurado este martes el nuevo Hospital Veterinario Universitario de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), una infraestructura que "refuerza la formación práctica, la innovación y la atención clínica en el ámbito veterinario".

En el acto han participado, junto a López Miras, la presidenta de la UCAM, María Dolores García; el consejero de Universidades, Juan María Vázquez; la rectora de la Universidad, Josefina García, y la vicedecana del Grado en Veterinaria, Llanos Martínez, así como directivos y representantes de entidades del sector.

La Región se sitúa ahora entre las tres autonomías que cuentan con más de un hospital veterinario universitario, junto con la Comunidad de Madrid y la Valenciana, según informaron fuentes del Gobierno regional y de la UCAM en sendos comunicados.

Durante el acto, López Miras ha subrayado que "este es un avance en la veterinaria, en la innovación, en la investigación, en la sanidad y en la formación práctica de la Región de Murcia", y ha resaltado que, desde hace 25 años, la comunidad es "un referente" en veterinaria y "somos protagonistas a nivel nacional e internacional".

Por su parte, la presidenta de la UCAM ha destacado que "tengo que hacer presente a José Luis Mendoza, mi esposo, porque a él le gustaba todo con la máxima calidad, como así se ha hecho y se merecen los animales". El acto ha concluido con un espectáculo ecuestre y musical a cargo del joven jinete Agustín Solano 'El Solanito' a lomos del caballo Desafío y la cantaora Mariló.

NUEVAS INSTALACIONES

El nuevo Hospital Veterinario Universitario de la UCAM, ubicado en el Centro Comercial La Noria, dispone de más de 2.000 metros cuadrados y se estructura en dos grandes áreas: un Hospital de Pequeños Animales y un Hospital de Grandes Animales.

El Hospital de Pequeños Animales cuenta con consultas diferenciadas para perros, gatos y animales exóticos; sala de rayos X digital, sala de ecografía, servicio de tomografía computarizada (TAC), dos quirófanos y una zona de hospitalización destinada a animales con enfermedades infecciosas.

Por su parte, el Hospital de Grandes Animales dispone de boxes de hospitalización, áreas de exploración y dos quirófanos diseñados para el manejo de caballos y animales de interés ganadero y deportivo.

Además, están equipados con tecnología de vanguardia para la formación práctica, como el simulador clínico avanzado K9 Diesel, un hospital clínico simulado, una sala de modelos anatómicos, una sala de disección virtual y una sala destinada a disección y necropsias. Estos recursos permiten que los estudiantes se formen en escenarios realistas y altamente especializados antes de trabajar con animales.