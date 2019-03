López Miras subraya que Víctor Martínez es uno de los políticos "más sólidos" del PP y que sigue en su proyecto

Publicado 26/03/2019 10:38:07 CET

Valora que las listas del PP al Congreso y al Senado son, "sin duda, las mejores de las que se presentan en la Región"

MURCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha valorado que el actual portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, Víctor Martínez, es uno de los políticos "más sólidos" del Partido Popular y ha asegurado que sigue en su proyecto político.

En un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por el hecho de que Martínez no haya sido incluido en la candidatura del PP para las próximas elecciones generales, López Miras ha reconocido que "mucha gente se ha quedado sin ir en estas listas".

"Porque el PP tiene gente muy válida que, sin duda, lo habría podido hacer muy bien en las listas tanto al Congreso como al Senado y que habrían representado los intereses de la Región de forma magistral", ha destacado el presidente regional del partido.

"Es una lástima que, al final, las listas sean cerradas", ha lamentado López Miras. En cuanto a Víctor Martínez, ha aclarado que "no es que se haya quedado fuera de ningún sitio porque está dentro del proyecto del PP; porque es uno de los políticos más sólidos que tiene el PP de la Región; porque está en mi proyecto y porque nada ha cambiado".

"Sigue en mi proyecto y va a seguir en el proyecto del partido en la Región", ha asegurado López Miras, quien ha valorado que "a nadie se le pasa por la cabeza que se pueda prescindir de un gran político como es Víctor Manuel Martínez".

"LAS MEJORES LISTAS DE LA REGIÓN"

López Miras ha señalado que las listas del PP al Congreso y al Senado son, "sin duda, las mejores que podían ser" y "las mejores de las que se presentan en la Región", en las que "se combina juventud con experiencia política; prestigio profesional fuera de la política e independientes de reconocido prestigio que vienen a aportar a la Región de Murcia y a la sociedad desde las filas del PP".

"Tenemos gente de valía contrastada y personas, sobre todo, que están comprometidas, que no se van a agachar ni a mirar a otro lado cuando haya que defender el agua que tanto necesita la Región de Murcia en Madrid", ha destacado López Miras.

Se trata, añade, de "personas que no van a dar un paso atrás cuando haya que defender una financiación justa para que no sigamos siendo españoles de segunda; y personas que no se van a esconder, que van a estar fuertes, que no se van a mover de su sitio cuando haya que reivindicar unas infraestructuras en la Región para estar al mismo nivel que el resto de españoles".

"Ellos van a ser los verdaderos guerreros que van a luchar por esta Región", según López Miras, quien se ha mostrado "orgulloso" por "este paso que han dado".