López Miras: "Tenemos la ocasión de cambiar y volver a poner España en marcha con la gestión y el rigor de Núñez Feijóo"

El presidente del PPRM afirma durante un mitin en Cartagena junto a la alcaldesa Arroyo " - PP

MURCIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado hoy, durante un mitin celebrado en Cartagena, que las del 29N "no son unas elecciones más, son cruciales porque no van ya de política, ideología o proyectos como el Corredor Mediterráneo o El Gorguel, sino de seguridad, tranquilidad, confianza y modelo de convivencia. En definitiva, de si hoy estamos mejor que hace ocho años y cambiar esa situación".

Acompañado por la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, a la que calificó como "después de Aníbal, la mejor representante de la ciudad" y tras dar la bienvenida a 60 nuevos afiliados, López Miras reiteró que "hoy vivimos peor, con el mismo salario tenemos menos poder adquisitivo, porque la leche, los huevos, el pan o el aceite han subido un 90 por ciento, los alquileres más de un 50 por ciento y el combustible está por las nubes", y que Sánchez "nos deja un país más pobre, con más familias con problemas para llegar a fin de mes, un país peor porque estos años se ha dedicado a sus problemas y no a los de los españoles".

Frente a las 140 subidas de impuestos y un 18 por ciento más de presión fiscal o el problema de la vivienda "provocado por una ley presentada por Bildu que protegía más a los okupas que a los arrendadores y que ha tensionado el mercado y elevado la vivienda al principal problema de los españoles", López Miras ha contrapuesto a Feijóo "que ha gobernado 14 años su comunidad aprobando cada año los presupuestos, con rigor, seriedad y gestión", recordando que "España no necesita ahora bailes, o camisetas bonitas, sino gestores serios y rigurosos como Feijóo".

CRÍTICAS A LA FALTA DE SEGURIDAD EN LAS COSTAS DE LA REGIÓN

Durante el acto, el presidente también hizo referencia a la seguridad, criticando que este verano "a nuestras costas hayan arribado más inmigrantes ilegales que a toda Andalucía", e incidió en que "esto no es un drama humanitario, llegaban en 'narcolanchas' de 1.400 caballos, encapuchados, con total impunidad, mientras la única patrullera de la Guardia Civil estaba en los talleres, y mientras el delegado y el presidente del Gobierno estaban de vacaciones".

"La falta de seguridad en nuestras costas ha hecho que los habitantes de la Región hayan pasado miedo, porque las mafias del narco y la inmigración ilegal han campado a sus anchas este verano ante la pasividad de Sánchez y las quejas de la Guardia Civil por su falta de recursos humanos y materiales, y eso tiene que cambiar", sentenció Fernando López Miras.

Por su parte, Noelia Arroyo también hizo de la seguridad su principal argumento, destacando la reciente construcción de un nuevo cuartel de Policía Local en La Aljorra tras el de Los Dolores: "Por vez primera en la historia, la plantilla de Policía Local se encuentra al completo, con 311 efectivos, 22 mandos intermedios y la previsión de reforzarla con otros 38 efectivos más a corto plazo", afirmó la regidora.

Finalmente, Noelia Arroyo agradeció a los nuevos militantes su "compromiso con este proyecto ahora, en un momento tan importante y decisivo", y los comparó con un "ejército, con una infantería de marina, dispuesta siempre a darlo todo para lograr el cambio necesario para España".