López Miras tilda de "fuegos de artificio" el Plan Estatal de Vivienda

MURCIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha tildado de "fuegos de artificio" el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado este pasado martes por el Consejo de Gobierno.

"Un Plan Estatal de Vivienda que no soluciona el problema, porque la solución es que haya más viviendas disponibles, que haya más suelo disponible, que existan más facilidades para construir vivienda, y que sean más asequibles", ha asegurado el presidente, según han informado desde el Ejecutivo regional.

Para López Miras, el plan estatal sigue "la estrategia del yo invito y tú pagas", una iniciativa "en la que el 40 por ciento de los fondos tienen que ponerlo las comunidades, algunas de ellas objetivamente infrafinanciadas como la nuestra".

La vivienda es "una de las principales frustraciones de la sociedad, atribuible exclusivamente al actual Gobierno de España. En ocho años del Gobierno de España actual, la vivienda ha pasado de ser el problema número 16 para los españoles al primer problema", ha concluido.