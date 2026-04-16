López Miras visita una empresa de modelos 3D para cirugía con motivo del Día Mundial del Emprendimiento

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, visita una empresa de modelos 3D con motivo de la celebración del Día Mundial del Emprendimiento - CARM

MURCIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha visitado en Murcia una empresa de modelos 3D para cirugía con motivo de la celebración este jueves, 16 de abril, del Día Mundial del Emprendimiento.

Así, López Miras ha conocido de primera mano el trabajo de esta compañía tecnológica, que ayuda a planificar y realizar cirugías complejas mediante reconstrucciones anatómicas en 3D de alta precisión.

"Esta empresa es un referente en tecnología médica y demuestra que, con apoyo y libertad económica, la Región de Murcia es imparable", ha subrayado López Miras.

Durante el acto, el jefe del Ejecutivo autonómico ha puesto en valor el escenario de "fuerte impulso" al emprendimiento que está atravesando la Región de Murcia.

Así, la Región ha liderado el crecimiento en la creación de empresas en España en 2025, con un aumento del 14,2 por ciento respecto al año anterior, y ha alcanzado la cifra récord de 106.370 autónomos, tras sumar 305 nuevos trabajadores por cuenta propia en el mes de marzo.