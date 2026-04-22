López Miras,sobre la regularización: "Los alcaldes están preocupados porque sus servicios públicos se están desbordando"

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras
El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras - CARM
Europa Press Murcia
Publicado: miércoles, 22 abril 2026 12:09
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MURCIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha apuntado este miércoles que "la inmigración requiere de orden, y la política migratoria del Gobierno central es cualquier cosa menos ordenada".

Así lo ha manifestado durante su intervención este miércoles en la inauguración del 'Foro Región de Murcia: crecimiento, inversión, innovación', organizado por el diario económico Expansión, según han informado desde el Ejecutivo regional.

López Miras ha asegurado que recibe "mensajes y documentos gráficos de la inmensa mayoría de los alcaldes de la Región, que están muy preocupados por cómo se están desbordando y colapsando sus servicios públicos municipales ante esta regularización improvisada, no consensuada y con unos fines políticos del Gobierno de España".

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