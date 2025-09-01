López (PSOE): "Este ha sido un verano desastroso marcado por las consecuencias de las políticas radicales del PP y Vox"

La secretaria de Organización del PSOE de la Región de Murcia, María Jesús López - PSRM-PSOE

MURCIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE de la Región de Murcia, María Jesús López, ha afirmado que este lunes arranca un nuevo curso político "tras un verano desastroso marcado por las consecuencias de las políticas radicales del PP y Vox", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

López ha señalado que la Región de Murcia "ha vuelto a ser noticia a nivel nacional por las consecuencias de la deriva reaccionaria del Partido Popular y la ultraderecha", con "la aprobación de unos presupuestos regionales del odio, los graves disturbios en Torre Pacheco y el bochornoso escándalo de Jumilla".

En este sentido, la dirigente socialista ha lamentado que la situación en los servicios públicos en la Región es "crítica". "Finaliza un verano en el que hemos vuelto a sufrir la reducción de servicios en los centros sanitarios por falta de recursos, lo que se traducirá en un aumento de las inasumibles listas de espera que ya sufre la ciudadanía", ha dicho al respecto.

Además, ha destacado que comienza también un nuevo curso escolar "con los problemas estructurales de siempre, 78 barracones, aulas sin climatizar y ratios de alumnado superiores a la media nacional, entre otros".

"En definitiva, López Miras llega a septiembre con los deberes sin hacer. Desde el PSRM, con nuestro secretario general, Francisco Lucas, seguiremos defendiendo con firmeza los intereses de la ciudadanía frente a un Gobierno regional que insiste en darle la espalda", ha concluido.