López (PSRM): "El PSRM se afianza como alternativa a un Gobierno regional paralizado y condicionado por Vox"

MURCIA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva Regional (CER) del Partido Socialista de la Región de Murcia mantuvo este lunes su última reunión del año para hacer balance del trabajo realizado durante 2025, analizar la situación regional y marcar nuevos objetivos de cara al próximo ejercicio.

La secretaria de Organización del PSRM-PSOE, María Jesús López, aseguró tras ella que "todas las encuestas reflejan que se consolida el desplome del PP en la Región y el PSRM se afianza como la alternativa ante un López Miras y un Gobierno regional paralizado, sin ideas y condicionado por Vox". Asimismo, apuntó que la ciudadanía "señala al Gobierno regional como uno de sus principales problemas, lo que representa una enorme oportunidad para el PSRM", según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

Al respecto, López aseguró que la Región se encuentra "en un claro fin de ciclo tras 30 años de gobiernos del Partido Popular" y ha indicado que el presidente regional, Fernando López Miras, "es un presidente que no gestiona, que carece de un proyecto propio de Región y que aplica el programa electoral de la ultraderecha".

Por esto, afirmó, el PSRM-PSOE afronta el nuevo año "con ambición, ilusión y compromiso" y con el objetivo "de dar un paso más y consolidar el proyecto del PSRM para la Región, con una meta clara: abrir una nueva etapa en nuestra comunidad autónoma".

Por otra parte, López destacó que desde la elección de la actual CER del PSRM, hace nueve meses, se ha culminado el proceso de renovación del partido en los municipios; se ha creado la Secretaría de Migraciones, Cooperación y Convivencia, dirigida por Abdelghani Tabet Namoussi; se han dado los primeros pasos para poner en marcha el Consejo Asesor de Igualdad, y la dirección socialista ha llevado a cabo una ronda de contactos con colectivos y organizaciones de la sociedad civil, que se mantendrán y reforzarán a lo largo del próximo año.

En el plano institucional, ha afirmado que el PSRM "ha desarrollado una oposición firme y propositiva, ofreciendo acuerdos en los asuntos estratégicos para la Región". Entre ellos, destacó la propuesta de acuerdo sin líneas rojas planteada por el secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, al presidente regional, Fernando López Miras, para aprobar los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2025.

Del mismo modo, apuntó que Lucas presentó un decálogo de medidas para garantizar el acceso a una vivienda a un precio asequible. Entre ellas, una ayuda directa de hasta 36.000 euros para jóvenes y familias destinada a la entrada de su primera vivienda.

Además, han señalado que el secretario general del partido "tendió la mano" al Gobierno regional en cuestiones como la vivienda, los servicios públicos, la convivencia, el agua o la financiación autonómica.

"Frente a esta actitud constructiva, el Partido Popular ha respondido con un no permanente y ha optado por aplicar el programa electoral de la ultraderecha en la Región"; ha señalado la secretaria de Organización socialista.

En este sentido, ha remarcado que el PP "ha modificado la ley de participación institucional para debilitar el diálogo social, ha cerrado el centro de menores de Santa Cruz, mantiene bloqueada la ley regional LGTBI, incumple las leyes de vivienda y ha registrado una proposición de ley en la Asamblea Regional que inicia el desmantelamiento de la ley de protección del Mar Menor".