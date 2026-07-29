Lopo (PSRM): "Los datos de la EPA del segundo trimestre del 2026 desmontan el triunfalismo del PP"

Lopo (PSRM): "Menos propaganda y más políticas eficaces para crear empleo de calidad" - PSRM

MURCIA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PSOE Virginia Lopo ha acusado este miércoles al Gobierno regional y al Partido Popular de "mentir" para "ocultar" que la Región de Murcia fue la segunda comunidad autónoma donde más aumentó el paro en el segundo trimestre del año, tras conocerse los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

En respuesta a las declaraciones de la diputada regional del PP Pepa Carreño sobre los datos de empleo, Lopo ha asegurado que la Región registró 3.000 personas desempleadas más que en el trimestre anterior "precisamente en plena temporada turística" y ha afirmado que la EPA "desmonta el triunfalismo" del Ejecutivo autonómico, según ha informado el PSRM.

Asimismo, ha rechazado la explicación ofrecida por el Gobierno regional sobre el incremento del paro, atribuido al aumento de la población activa, y ha señalado que otras comunidades también han incrementado su población activa "y, sin embargo, consiguen reducir el desempleo". Lopo ha reclamado al ejecutivo autonómico "menos propaganda y más políticas eficaces para crear empleo de calidad" y ha pedido que "deje de buscar excusas y empiece a asumir responsabilidades"."

La parlamentaria socialista ha destacado que España redujo su tasa de paro hasta el 9,87%, por debajo del 10% por primera vez desde el primer trimestre de 2008, y ha señalado que la Región de Murcia mantiene una tasa del 10,83%.

Así pues, Lopo ha acusado al PP de "manipular las cifras" para "construir un relato que no se corresponde con la realidad" y ha reprochado a los 'populares' sus "contradicciones" al asegurar que hace apenas un mes atribuían al Gobierno de España la desaparición de autónomos y ahora sostienen que la Región es donde más empresas se crean.